Зрадив Україну й перейшов на бік ворога: експоліцейському з Куп'янська повідомлено про підозру

Після звільнення Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у держзраді ще одному зраднику — колишньому поліцейському з Куп'янська, який під час окупації міста проводив обшуки у своїх колег.

За даними слідства, під час окупації міста експоліцейський добровільно почав співпрацювати з окупантами. Він отримав посаду у «правоохоронному органі» росіян, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зрадник проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою вилучення у них табельної вогнепальної зброї. Також закликав їх співпрацювати з представниками росії, зазначаючи, що окупанти «не ображають» та виплачують заробітну плату.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишньому поліцейському заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, чиновник з Кабміну, який працював на фсб росії, отримав 12 років за держзраду.

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