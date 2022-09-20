40.91 / 41.75 40.38 / 41.43
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зрадив Україну й перейшов на бік ворога: експоліцейському з Куп'янська повідомлено про підозру

14:37 20 вересня 2022
поліцейський

Після звільнення Харківської області правоохоронці повідомили про підозру у держзраді ще одному зраднику — колишньому поліцейському з Куп'янська, який під час окупації міста проводив обшуки у своїх колег.

За даними слідства, під час окупації міста експоліцейський добровільно почав співпрацювати з окупантами. Він отримав посаду у «правоохоронному органі» росіян, повідомили в Офісі генпрокурора.

Зрадник проводив обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою вилучення у них табельної вогнепальної зброї. Також закликав їх співпрацювати з представниками росії, зазначаючи, що окупанти «не ображають» та виплачують заробітну плату.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишньому поліцейському заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, чиновник з Кабміну, який працював на фсб росії, отримав 12 років за держзраду.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

Гороскоп

У Раків починається смуга везіння, Рибам варто пошукати нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на 19 — 25 вересня

Ані Лорак

«Рашистська творчість ні до чого»: Ані Лорак перервала мовчанку та розгнівала українців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту