Сенсація в Сарагосі та розбитий ніс Роналду: відеоогляди матчів Ліги націй

У п'ятницю, 23 вересня, на футбольних полях Європи відбулося дев'ять поєдинків Ліги націй, серед яких збірна України розгромила на виїзді Вірменію (5:0).

Ліга націй. 5-й тур

Дивізіон А

Група 2

Іспанія — Швейцарія — 1:2 (Альба, 55 — Аканджі, 21, Емболо, 58).

У матчі лідера групи та аутсайдера не очікувалася сенсація. Але швейцарці відкрили рахунок у першому таймі, а коли іспанці відігралися після перерви, швидко змогли знову вийти вперед — і своєї переваги вже не віддали.

Чехія — Португалія — 0:4 (Далот, 33, 52, Бруну Фернандеш, 45+2, Діогу Жота, 82). На 45+6-й хвилині Шик (Чехія) не реалізував пенальті.

У першому таймі, за рахунку 0:0, зірковий футболіст португальців Криштіану Роналду після зіткнення з воротарем суперника у боротьбі за верховий м'яч упав на газон. У п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» пішла з носа кров, яку лікарям вдалося зупинити.

Такий «прийом» подіяв, і Криштіану до кінця матчу не забив. Щоправда, його партнери не пошкодували чехів, «відвантаживши» чотири м'ячі без відповіді.

Становище команд: 1. Португалія — 10 очок; 2. Іспанія — 9; 3. Чехія — 4; 4. Швейцарія — 4.

Дивізіон В

Група 1

Вірменія — Україна — 0:5 (Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81).

Шотландія — Ірландія — 2:1 (Хендрі, 50, Крісті, 81, з пенальті — Іган, 18).

Збірна Шотландії після розгрому України (3:0) помучилася із сусідами з Ірландії. Після першого тайму господарі мінімально поступалися, але у другому таймі змогли схилити шальки терезів на свій бік, причому переможний м'яч забили з пенальті. Тепер доля першого місця вирішиться 27 вересня у Кракові у поєдинку з Україною — і підопічним Стіва Кларка достатньо не програти.

Становище команд: 1. Шотландія — 12 очок; 2. Україна — 10; 3. Ірландія — 4; 4. Вірменія — 3.

Група 2

Ізраїль — Албанія — 2:1 (Вайссман, 46, Барібо, 90+2 — Узуні, 88).

Становище команд: 1. Ізраїль — 8 очок (4 матчі); 2. Ісландія — 3 (3); 3. Албанія — 1 (3).

Група 4

Словенія — Норвегія — 2:1 (Шпорар, 69, Шешко, 81 — Холанд, 47).

Ерлінг Холанд продовжує «штампувати» голи. На рахунку форварда 21 гол у 22 матчах за національну команду, причому він приклався до всіх забитих м'ячів Норвегії в нинішній Лізі націй (6 голів та 1 асист). Ось тільки цього разу результативний удар бомбардира не допоміг скандинавам розжитися очками.

Сербія — Швеція — 4:1 (Мітрович, 18, 45+1, 50, Лукіч, 70 — Клаессон, 15).

Становище команд: 1. Норвегія — 10 очок; 2. Сербія — 10; 3. Словенія — 5; 4. Швеція — 3.

Дивізіон С

Група 2

Північна Ірландія — Косово — 2:1 (Уайт, 82, Мадженніс, 90+3 — Мурікі, 58).

Кіпр — Греція — 1:0 (Ціоніс, 18).

Становище команд: 1. Греція — 12 очок; 2. Косово — 6; 3. Північна Ірландія — 5; 4. Кіпр — 5.

У неділю, 25 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 1: Австрія — Хорватія, Данія — Франція; група 4 — Нідерланди — Бельгія, Уельс — Польща; дивізіон С — група 1: Люксембург — Литва, Фарерські острови — Туреччина; група 3 — Азербайджан — Казахстан, Словаччина — Білорусь; дивізіон D — група 1: Андорра — Латвія, Молдова — Ліхтенштейн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-шедевр допоміг Угорщині вперше за 68 років обіграти Німеччину.

Фото uefa.com

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