Україна з голом-шедевром Довбика розгромила Вірменію в Лізі націй: відеоогляд матчу

У суботу, 24 вересня, збірна України, яка зазнала поразки в Глазго від Шотландії (0:3), провела черговий матч у рамках Ліги націй у дивізіоні В. Підопічні Олександра Петракова приїхали до Єревану, де зіграли з командою Вірменії, яку в червні розгромили у Лодзі (3:0).

Ліга націй. Дивізіон В. 5-й тур

Вірменія — Україна — 0:5 (0:1)

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Кривцов (Матвієнко, 77), Качараба, Миколенко, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Циганков (Ярмоленко, 66), Зубков (Мудрик, 71), Яремчук (Довбик, 66).

Голи: Тимчик (22), Зубков (57), Довбик (69, 85), Ігнатенко (81).

Порівняно з нещодавнім поєдинком проти Шотландії тренерський штаб «жовто-синіх» виставив на гру повністю оновлений склад. Пов'язано це було з далеким перельотом (відстань між Глазго та Єреваном — 3736 км) або слабкою грою у виконанні нашої команди — на це запитання зможе відповісти лише Олександр Петраков зі своїми помічниками. Але матч на Республіканському стадіоні збірна України розпочала нервово. Зокрема, вже на перших хвилинах гості могли пропустити, коли Селарраян утік із центру поля віч-на-віч із Луніним, але наш голкіпер зіграв надійно та парирував удар.

Утім, «жовто-сині» все ж таки класом вищі за свого суперника, що й довели в середині першого тайму. Спочатку Циганков не втілив хороший момент у гол, коли ударом із гострого кута не зміг переграти воротаря, але на 22-й хвилині рахунок було відкрито. Миколенко біля кутового прапорця зберіг м'яч та віддав гострий пас на Циганкова, той одразу ж оцінив ситуацію і вивів до воріт Зубкова, після чого був простріл до воротарського майданчика, де захисник Тимчик, який підключився до атаки, в падінні переправив м'яча у ворота — 0:1.

Після забитого м'яча «жовто-сині» самозаспокоїлися, і на початку другого тайму ледь не поплатилися за це, коли Дашян та Барсегян цілком могли зрівнювати рахунок. Але наші хлопці вистояли, а на 57-й хвилині взагалі подвоїли свою перевагу. Причому знову спрацювала зв'язка Зубков-Тимчик, тільки цього разу футболісти помінялися ролями — захисник прострілив із правого флангу, а атакуючий хавбек замкнув ударом із центру штрафного майданчика — 0:2.

А незабаром Україна довела рахунок до розгромного, причому в гольовій атаці взяли участь футболісти, які буквально кілька хвилин тому з'явилися на полі. Ярмоленко блискучим пасом зовнішньою стороною стопи вивів до воріт Зубкова, той перекинув воротаря, а Довбик буквально з метра «заніс» головою м'яча у ворота — 0:3.

Надалі гості спокійно доводили матч до своєї впевненої перемоги, але при цьому знайшли ще кілька можливостей, щоб збільшити свою перевагу. Спочатку Ігнатенко розрядив «гармату» та дальнім ударом метрів ыз 27-ми поцілив точно в кут воріт, забивши четвертий гол у матчі, а потім після подачі з кутового Довбик а-ля Мессі розібрався у воротарській одразу з кількома опонентами та м'яко пробив над воротарем, який кинувся йому в ноги, — 0:5.

Зазначимо, що також у рамках п'ятого туру у групі 1 у суботу, 24 вересня, Шотландія зіграє у Глазго з Ірландією.

Становище команд у групі 1: 1. Україна — 10 очок (5 матчів); 2. Шотландія — 9 (4); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3(5).

У заключному турі у вівторок, 27 вересня, будуть зіграні наступні матчі: Україна — Шотландія, Ірландія — Вірменія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» мінімально програла Словаччині першу зустріч за путівку на Євро-2023.

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