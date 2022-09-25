41.45 / 42.52 40.38 / 41.65
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

РосЗМІ повідомили про загибель у Херсоні екснардепа Журавка, який перейшов на бік окупантів

11:59 25 вересня 2022
Олексій Журавко

Україна продовжує знищувати окупантів. ЗСУ обстріляли з РСЗВ HIMARS позиції окупантів у Херсоні. Є загиблі, серед яких колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко, який перейшов на бік загарбників, повідомляє news.ru.

Також, окрім Журавка, постраждали і російські пропагандисти. У момент прильоту снарядів у приміщенні знаходилася знімальна команда RT. Оператора телеканалу придавило бетонними плитами, проте він вижив та майже не постраждав. Вибух також пошкодив припарковані поряд автомобілі.

Як писали «ФАКТИ», раніше українські партизани ліквідували колишнього «слугу народу», який перейшов на бік окупантів, Олексія Ковальова.

506

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Раян Грентхем

Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

Євген Брах

«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

Олексій Журавко

РосЗМІ повідомили про загибель у Херсоні екснардепа Журавка, який перейшов на бік окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту