РосЗМІ повідомили про загибель у Херсоні екснардепа Журавка, який перейшов на бік окупантів

Україна продовжує знищувати окупантів. ЗСУ обстріляли з РСЗВ HIMARS позиції окупантів у Херсоні. Є загиблі, серед яких колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко, який перейшов на бік загарбників, повідомляє news.ru.

Також, окрім Журавка, постраждали і російські пропагандисти. У момент прильоту снарядів у приміщенні знаходилася знімальна команда RT. Оператора телеканалу придавило бетонними плитами, проте він вижив та майже не постраждав. Вибух також пошкодив припарковані поряд автомобілі.

Як писали «ФАКТИ», раніше українські партизани ліквідували колишнього «слугу народу», який перейшов на бік окупантів, Олексія Ковальова.

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