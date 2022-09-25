Трьом знакам зодіаку сьогодні потрібно тримати себе в руках: гороскоп на 25 вересня 2022 року

Напередодні молодика, який настане вже в понеділок, 26 вересня, доведеться протистояти потужній енергії, що, як стверджують астрологи, буквально «накриватиме» людину. А оскільки впоратися з нею дано далеко не кожному, цілком імовірно, що неділя ознаменується несподіваними подіями та неприємними сюрпризами.

Але зневірятися не варто — важливо лише дотримуватися кількох простих правил: не спілкуватися з агресивно налаштованими людьми; не відвідувати місця великого скупчення людей; не ходити пустельними вулицями в темний час доби; не носити із собою великі суми грошей.

Особливо ці обмеження стосуються представників трьох знаків Зодіаку.

Козеріг

Сьогодні вам властивий натиск, ви занадто активні і можете перестаратися. Будьте розважливими і постарайтеся скоротити коло своїх завдань, щоб зробити їх добре і не розпорошуватися.

Водолій

Спробуйте стати більш терпимими до тих, хто має інші погляди та смаки. Не виявляйте грубості, це може призвести до проблем із протилежною статтю і навіть до розставання. Також сьогодні є велика небезпека втратити прихильність начальства та приязнь колег.

Риби

В цілому вдалий день, але будуть періоди, коли вам доведеться туго. Спробуйте тримати себе в руках, навіть якщо будете роздратовані та обурені. Гасіть погані емоції і не вплутуйте в непотрібні суперечки та конфлікти. Цим ви збережете своє здоров'я та добрі стосунки з оточуючими. Будьте обережні у знайомствах та спілкуванні з незнайомими людьми.

Нагадаємо, раніше ясновидець Кажетта Ахметжанова склала гороскоп багатства для всіх знаків зодіаку до кінця вересня.

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