Молодий місяць 26 вересня 2022 року: чим він особливий і що обов'язково потрібно зробити

26 вересня о 00:54 за Києвом знову настане молодик. Астрологи нагадують, що це час, коли людям захочеться рівноваги та гармонії, тому що новий місяць опиниться в сузір'ї Терезів. Крім того, цього разу молодик випадає на ретроградний Меркурій.

Основною рисою нинішнього нового місяця буде пошук гармонії та балансу. У багатьох людей відкриється спрага до руху та спроб дізнатися про свій внутрішній світ. Також зустрічатимуться і ті, хто захоче розібратися з професійними проблемами.

Це сприятливий час для відновлення гармонії та спокою, проведення практик для очищення негативних думок. Може виникнути відчуття невпевненості у власних вчинках, тому потрібно добре подумати над тим, чого ви насправді хочете. Нові починання матимуть негативні результати. Краще зосередитись на завершенні поточних справ.

У цей період рекомендується ділитися своїми почуттями, більше часу приділяти саморозвитку та намагатися знайти контакт із оточуючими. Важливо також знайти час для медитацій та усвідомлення себе, щоб зрозуміти, де і навіщо ви знаходитесь, а також яким шляхом йти далі.

Також існує перелік справ, на яких рекомендується сконцентруватися, щоб насититися енергією нового місяця: скласти плани на майбутнє; провести час із близькими людьми; зайнятися творчістю та помедитувати; відпустити всі образи та переживання.

Крім того, існують і вчинки, яких у молодик не варто робити. Молодий місяць 2022 року не приймає: відмов у допомозі; суперечок, образ, сварок; зміни роботи, переїздів у нове житло; подорожей та відряджень.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли у вересні можна сміливо витрачати гроші і коли категорично не можна позичати, а також про те, які знаки зодіаку розбагатіють до кінця вересня.

Фото: Pixabay

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