Збирав допомогу на фронт: у ДТП за кордоном загинув український волонтер

У ніч на 18 вересня в Німеччині в автокатастрофі загинув волонтер луцького благодійного фонду «Добра Справа» Сергій Войтович. Про це повідомили на сайті благодійної організації:

«Сергій поїхав за гуманітарною допомогою до Німеччини. За даними місцевої поліції, під час аварії була погана видимість, дорога була мокрою через дощ. Його автівка врізалась у фуру та загорілась… Оскільки вантажівка була завантажена пластиковими гранулами, вогонь горів при температурі до 1000 градусів і його було важко загасити. Через півтори години вогнеборцям вдалося приборкати вогонь. Водій вантажівки спочатку марно намагався приборкати вогонь за допомогою вогнегасника».

Фото аварії

Відомо, що у Сергія залишилася дружина та одномісячна дитина.

Нагадаємо, відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров теж займається волотерством. Він продав на аукціоні свій дорогий автомобіль і на ці кошти придбав для ЗСУ 20 машин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на фронті відомого поета та волонтера Гліба Бабіча.

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