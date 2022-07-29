Відомий поет та волонтер Гліб Бабіч загинув на фронті

29 липня стало відомо про загибель відомого громадського діяча, волонтера та поета, співзасновника громадської організації «Брати по зброї» Гліба Бабича .

«У бою загинув Гліб Бабич. Поет, пісняр, військовий, блогер. Будьте прокляті, окупанти! Вічна слава!» — повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук .

«Одна з найсумніших звісток. Будьте прокляті окупанти та терористи…» — пише політичний експерт Андрій Смолій.

«Тяжко. Дуже тяжко втрачати близьких людей… Гліб Бабич один із моїх найближчих… Складно сказати про війну більш ємно, ніж умів він. Глибоко, талановито і до самої суті…» — пише п'ятий президент України Петро Порошенко.

Емоційно відреагував на смерть Гліба Бабича волонтер Юрій Бірюков: «Тільки не надумайте писати цю гнусь „Герої не вмирають“, дуже прошу. Хоча… Так, Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти сьогодні загинув…»

І спікер спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

«Я познайомився з Глібом Бабичем завдяки цій пісні. Він написав її як посвяту рідній 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та шукав музикантів, з якими міг би її записати. Так народився дуже плідний творчий тандем Гліба з KOZAK SYSTEM», — написав співак Олександр Положинський.

А журналіст Віталій Гайдукевич згадав, як вони з Глібом Бабичем обговорювали створення «Мольфара»: «Гліб казав, що це не має бути кліп, скоріше мікро-новела на хвилин 15. Чоловічий мовчазний вий, коли назад не повернеш… Шукалися режисери, оператори, команди, фінанси — важка історія, не кожен здатний прожити Мольфара і померти з ним. Гліб хотів встигнути. Йому було важливо, щоб Мольфар вийшов на поле бою… Встиг. Сьогодні йшов Мольфар по полю бою. І вони зустрілися. Гліб Бабич та його Мольфар…»

«Я сподівалася, що з ранку прокинуся, і все це виявиться черговим страшним сном, яких мені багато снилося за ці 8 років. Але цього разу це не сон. Це реальність, яка поки що в моїй голові настільки не вкладається, що в мене навіть є сила щось писати і говорити. Хоч і здається, що цей біль більший, ніж я можу винести , — написала дочка загиблого Дарка Бабич. — Дякую всім за слова співчуття і підтримки, у мене просто поки що немає сил відповідати кожному окремо, тому що читати ваші добрі слова про нього — як тикати палкою у ще відкриту рану. Це не зламає мені крила. Ніщо не зламає мені крил, що дісталися мені від батька. Але зараз дуже хочеться, щоб це було сном!»

Гліб Бабич народився 2 березня 1969 року у Миколаєві. Брав участь у бойових діях на Донбасі. До 2019 року був командиром взводу у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ.

Раніше повідомлялося про загибель ведучого військового хіт-параду на каналі М2 Каріма Гуламова, який у лавах ЗСУ захищав Україну від російських окупантів. 26 липня Гуламову виповнилося б 35 років.

Фото Гліба Бабича із соцмереж

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