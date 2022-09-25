Рашисти мали намір атакувати іранськими дронами-камікадзе об'єкти інфраструктури в Миколаєві, як раніше зробили це в Одесі, однак ворожу пташку вдалося збити. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, йдеться про дрон Shahed-136, який російські окупанти перейменували на «Герань-2».

«25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування „Південь“ збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв», -заявив Назаров.

Позитивні новини після полудня надійшли і з тимчасово окупованого Херсона — там місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста.

На опублікованих в мережі фото і відео можна помітити дим, що піднімається над спорудою.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомили про загибель у Херсоні екснардепа Журавка, який перейшов на бік окупантів.

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