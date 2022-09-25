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Здоров'я та медицина

Цистит не з’являється від того, що жінка «на холодному посиділа»: що слід знати про захворювання, про яке часто воліють мовчати

21:03 25 вересня 2022
цистит

Дискомфорт та печіння в ділянці статевих органів, часті позиви до туалету, біль при сечовипусканні, ниючі болі внизу живота, зміна характеру сечі — зазвичай це все симптоми циститу. Втім, він, як пояснює на своїй сторінці в Інстаграмі акушерка-гінекологиня з Вінниці Світлана Демянюк, не з’являється від того, що жінка «на холодному посиділа» чи «боса ходила».

«Переохолодження лише послаблює імунітет, що є хорошими умовами для розмноження патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, що і спричиняє запалення, — пояснює Світлана Демянюк. — Тому грілка — це не метод лікування. Цистит — це не чисто урологічна проблема, а часто гінекологічна. Він лікується не лише антибіотиками.

— Що сприяє виникненню циститу?

— Наявні запальні захворювання, інфекції, що передаються статевим шляхом, порушення мікрофлори жіночих статевих органів, гормональні порушення (низький рівень естрогену), диспареунія.

— Як профілактувати хворобу?

— Вживати багато рідини - 2−3 літри в день, обов’язкова гігієна. Вакцинація рекомендується при частих рецидивах.

— А чого не слід робити при циститі?

— Терпіти, затримувати сечу. Займатися самолікуванням, особливо це стосується антибіотиків і спринцювань. Не раджу вживати алкоголь, гостру і солону їжу в період загострення захворювання. При появі скарг слід звернутись до лікаря, який проведе правильну діагностику і призначить відповідне лікування, аби уникнути погіршення і повторення симптомів циститу".

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