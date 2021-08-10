Загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура та як вилікувати хронічний цистит: відповідає уролог

Уролог Консультативно-діагностичного центру Київської міської клінічної лікарні № 6 Олена Князьська кожного, хто зателефонував на пряму лінію, «допитувала» детально, з'ясовуючи всі подробиці. Олена Анатоліївна вважає, що правильний діагноз — половина успіху в лікуванні. Що робити, якщо кожного, хто зателефонував на пряму лінію, «допитувала» детально, з'ясовуючи всі подробиці. Олена Анатоліївна вважає, що правильний діагноз — половина успіху в лікуванні. Що робити, якщо після COVID-19 почастішали загострення простатиту ? Які ознаки вказують на запалення сечового міхура? Як вилікувати хронічний цистит? На ці та інші запитання наших читачів — відповіді в прямій лінії «ФАКТІВ».

«При запальному процесі в залозі антибіотики призначають до шести тижнів»

— Вітаю, Олено Анатоліївно! Телефонує Олена, киянка. Восени чоловік (йому 62 роки) перехворів на COVID-19, і вже двічі у нього загострювався хронічний простатит. Прочитала в анонсі, що таке зараз трапляється у багатьох чоловіків. Чому?

— Дійсно, набагато частіше стали звертатися ті, у кого загострився хронічний простатит після COVID-19. Думаю, тому, що через коронавірус порушилося кровопостачання передміхурової залози, яєчок, у дрібних судинах виник мікротромбоз. Крім ураження статевої системи, страждають нирки (зокрема, клубочковий апарат). Це небезпечно, адже може виникнути ниркова недостатність.

— Геннадій із міста Бориспіль Київської області, 26 років. У мене виявили запалення простати. Я завжди вважав, що це хвороба чоловіків старшого віку. Чому з'являється простатит?

— Він може виникнути в будь-якому віці, якщо один із мікробів — стрептокок — уразить передміхурову залозу. Стрептококова інфекція спочатку може бути у хворому зубі, недолікованому мигдалику при хронічному тонзиліті, і з током крові потрапити в простату. Наприклад, людині призначили лікування ангіни, а їй через три дні стало ліпше, і вона подумала: навіщо пити антибіотики десять днів? Скасувала лікування, і в організмі з'явився новий, стійкий до ліків, мікробний штам стрептокока.

Як тільки чоловік переохолодився або захворів на вірусну інфекцію, в простаті починає розвиватися запальний процес. Спровокувати його може і сексуальна стриманість, і порушення кровопостачання простати через застій в малому тазу — в офісах чоловіки ведуть сидячий спосіб життя. Часто страждають простатитом і водії-далекобійники.

— Вас турбує Олександр Іванович. У сина виявили простатит, і лікар попередив, що лікуватися потрібно довго. А скільки часу?

— Терапія триває до шести тижнів, і її необхідно витримати, щоби хвороба не повторювалася. Важливо відмовитися від алкоголю. У нас є метод харчової (аліментарної) провокації при хронічному простатиті: щоб спровокувати невелике загострення, за добу до взяття матеріалу на дослідження пацієнт повинен попити пива і поїсти оселедця. Мікроби «радіють», розмножуються, і тоді їх простіше виділити і посіяти.

Під час антибактеріальної терапії слід відмовитися від алкоголю, а також солоної, жирної, гострої їжі. Особливо небезпечне спиртне: воно може викликати гостру затримку сечі.

— Які симптоми запалення простати?

— Ниючий неприємний біль у промежині, який може віддавати в тазову область або поперек, маскуючись під радикуліт. Чоловікові незручно сидіти. Може знижуватися потенція, зменшитися лібідо.

— Після лікування які рекомендації даєте?

— Необхідно більше рухатися, щоб поліпшити кровообіг і кровопостачання органів. Обмежити алкоголь. Уникати випадкових зв'язків — має бути один перевірений партнер. Чоловік — гормонозалежний, адже сперматогенез відбувається безупинно. Якщо статеве життя нерегулярне, виникає застій у передміхуровій залозі, і її часточки закупорюються слизовою пробкою. Потім інкрустуються солями — виникає калькульозний простатит і пов'язаний з ним синдром хронічного тазового болю.

Симптоми простатиту Тягучий біль у промежині, що віддає в область тазу або поперек.

Дискомфорт в сидячому положенні.

Може знижуватися потенція, зменшуватися лібідо.



«Стреси знижують бажання займатися сексом»

— «ФАКТИ»? Турбує Таміла з Харківської області. У чоловіка вже років десять невелика аденома передміхурової залози, він п'є препарати. Але лікар після того, як чоловік переніс COVID-19, стривожився, бо аденома почала зростати. Наскільки це небезпечно? У вас були такі пацієнти?

— Поки помітила, що аденома збільшилася лише у двох пацієнтів, котрі прийшли на плановий огляд. Особливо вразив чоловік, у якого стабільна (понад десять років) аденома зросла з 50 кубічних сантиметрів до 105.

— Чоловік почав частіше вставати вночі…

— Слід насторожитися. Навіть якщо чоловік встає один раз, необхідно розібратися: він іде в туалет, коли просто прокинувся і вирішив спорожнити сечовий міхур, або його розбудив позив до сечовипускання. Звісно, вставати вночі в туалет можна і через цукровий діабет або підвищений тиск.

— Телефонує Михайло з Житомира, 78 років. У мене давній простатит, а торік виявили аденому простати, рекомендували операцію. Кажуть, аденому можна видалити через сечовипускальний канал. У вашій лікарні це роблять?

— Так. Можете звернутися до нашого Консультативно-діагностичного центру (розташований у Києві, на вулиці Вадима Гетьмана, 3). Ми вас дообстежимо — вже за годину будуть готові результати аналізів, висновок УЗД. Наш підхід — як у приймальному відділенні стаціонару, яке працює по швидкій допомозі. За необхідності пролікуємо запалення, а потім вирішимо, потрібна операція чи можна обійтися без неї.

— До вас звертається Євгенія, киянка. Заміжня п'ять років, але останні місяці чоловік почав мене розчаровувати. В чому криється причина статевої слабкості?

— Причин багато. Це можуть бути часті стреси, малорухливість, переїдання, зайва вага. У чоловіка талія не має перевищувати 95 сантиметрів, інакше тестостерон буде розподілятися в організмі за жіночим типом, викликаючи жирові накопичення в області стегон (рейтузне ожиріння), живота, грудей.

Важливо пити якомога більше чистої води. Чоловікові вагою 100 кілограмів — близько трьох літрів. Уникати солодощів. Якщо життя без цукру неможливе, солодке можна дозволити собі лише за сніданком, а потім використовувати його замінники. Не слід їсти після 18 години вечора.

Порція їжі має бути не більшою, ніж кулак. Якщо не наївся — можна доїсти, але лише через 30 хвилин. Можливо, тоді вже й не захочеться. У людей із зайвою вагою шлунок розтягнутий, і сигнал до насичення надходить пізніше.

— Єгор із Чернігова. Багато нервую, і страждає інтимне життя. А дружина ображається… Стреси призводять до проблем в сексі?

— Безумовно. Стреси на роботі, напружена обстановка в сім'ї. Важливо, як зустріли вдома, чим нагодували, чи є в очах супутниці бажання. Коли очі подруги горять, у чоловіка з'являється стимул до сексу.

— А що можна поприймати?

— Ви маєте звернутися до лікаря, котрий після обстеження дасть рекомендації. Еректильна дисфункція може бути симптомом багатьох захворювань, тому важливо перевірити всі органи, зокрема, печінку. Пацієнт дивується: при чому тут це? А організм просто відключає функцію зачаття дітей — природі нездорове потомство не потрібно.

Часто рекомендую чоловікам добавки з цинком. Це цілюще позначається на ерекції та навіть стримує розвиток аденоми передміхурової залози. Потрібно налягати на морепродукти, паростки пшениці, шпинат, горіхи, насіння. Чи не відмовлятися від червоного м'яса. Якщо організм насичений цинком, то чоловік старший 50 років, котрий має першу стадію аденоми, проходить через період гормонального згасання набагато легше.

Важливо знати Для чоловіків корисний цинк — він є в морепродуктах, м'ясі, горіхах, насінні.

«Жінка, у якої виник цистит, часто впадає в істерику»

— Пряма лінія? Телефонує Ольга з міста Павлодар. У дочки-студентки виникли симптоми циститу. Я свого часу довго намагалася позбутися такого запалення. Як сьогодні правильно лікувати цистит?

— Потрібно впевнитися, що це саме цистит. Крім відомих ознак — часті позиви до хворобливого сечовипускання, відчуття печії — яскравим симптомом циститу вважається істерика. Жінка плаче: вона прив'язана до туалету, і кожне випорожнення сечового міхура для неї болісне.

Важливо знати, що дівчата можуть вважати запаленням сечового міхура … вагітність, коли плодове яйце чіпляється до стінки матки. Змінюється слизова оболонка, і виникає цисталгія. Тому жодних препаратів до з'ясування причини у лікаря пити не можна. Також печію і біль може викликати генітальний вірус герпесу. Схожі симптоми іноді дає дисплазія (ерозія) шийки матки. Лікувати її препаратами від циститу небезпечно.

Не можна лікуватися через Інтернет або опираючись на поради, навіть якщо вони отримані в аптеці. Пацієнтці, у якої підвищилася температура, з'явилися зміни в лейкоцитах крові, призначаємо антибіотики відразу, щоби запобігти висхідному пієлонефриту.

За спокійнішої ситуації робимо бакпосів і одночасно застосовуємо лікування, яке складається з уросептиків і антибіотиків широкого спектра дії, доки не отримаємо результати дослідження. Дія препаратів припинить буйний розквіт інфекції, а потім лікування можна скорегувати. Дуже важливо багато пити, щоб зменшувати інтоксикацію, викликану запальним процесом, стимулювати виділення сечі (діурез).

— Препарати на основі журавлини призначаєте?

— За гострого бактеріального циститу ні. А після лікування, щоб запобігти рецидиву, їх потрібно пити протягом місяця. Приймати на ніч, попередньо спорожнивши сечовий міхур, і тоді в ньому формується кисле середовище, несприятливе для мікробів.

— Ніна, киянка. Сусідка розповідала, що позбулася циститу за допомогою промивань сечового міхура. Що це за процедура?

— Ви маєте на увазі інстиляції сечового міхура? Дуже ефективний метод. Спочатку міхур промивають розчином антисептика, а потім вводять нітрат срібла (коларгол). Срібло саме по собі відмінно знезаражує, а ще тоненькою плівкою затягує ураження на слизовій сечового міхура. Ці процедури добре допомагають жінкам, котрі вступили в менопаузу. Слизова через гормональне згасання пересихає, тоншає і погано захищає сечовий міхур. Проводимо процедуру курсом у 10 сеансів.

Три правила лікування циститу Не займатися самолікуванням.

Дотримуватися термінів приймання і дозування ліків.

Пити багато рідини.

Раніше під час прямої лінії терапевт Отто Стойка розповів, чим небезпечне куріння електронних сигарет, як організм захистити від жари та чим харчуватися у спеку.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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