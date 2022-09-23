«На вулицях порожньо, всі поховалися по домівках»: місцевий журналіст про псевдореферендум у Мелітополі

На тимчасово окупованих територіях України розпочалося проведення псевдореферендуму про приєднання Донецької, Луганської, а також частин Херсонської та Запорізької областей до росії. Напередодні для надання ваги незаконному плебісциту окупанти спішно шукали іноземних спостерігачів. Причому шукали цих самих іноземців… тут же, на тимчасово окупованих територіях.

«ФАКТИ» зв'язалися з журналістом, блогером та одним із авторів «Реєстру мелітопольських колаборантів» Віталієм Горбенком і попросили його розповісти, що зараз відбувається у його рідному Мелітополі.

- Сьогодні у моєму рідному Мелітополі, розпочався, так званий референдум, — каже Віталій. — Звісно, ​​він був організований у поспішному порядку, бо навіть гауляйтер Запорізької області євген балицький не очікував, що отримає команду від російських кураторів провести цей шабаш так терміново. Рашисти хочуть якнайшвидше легітимізувати анексію українських територій та почати їх «захищати» всіма можливими способами.

— Зараз, коли ми з вами спілкуємось — половина третього дня, 23 вересня. Люди вже прийшли голосувати? Що собою представляють бюлетені?

— На папірцях, які окупанти називають бюлетенями, немає відривних талонів. Люди є. Але їх небагато. На дільницях немає навіть кабінок, які передбачені під час таємного голосування. Голосувати людям пропонують прямо на очах так званих членів «виборчих комісій», яких супроводжують озброєні автоматники. До вільного волевиявлення така обстановка, прямо скажімо, не має відношення, тому городяни намагаються уникати голосування, не відчиняють двері, коли до них приходять так звані члени виборчої комісії. На вулицях порожньо, всі поховалися по хатах і намагаються вдати, що нікого немає вдома.

До речі, вчора у військовій комендатурі окупантів, розташованій у Мелітополі на вулиці Алексєєва, 24, відбулася нарада за участю старших будинків, де було ухвалено таке рішення. 23 по 26 вересня старші будинків у супроводі співробітників військової комендатури ходитимуть по квартирах з папірцями та опитувальником з псевдореферендуму та одночасно здійснюватимуть військовий облік чоловіків призовного віку, тобто роздаватимуть повістки для подальшої мобілізації. Справа в тому, що Балицькому російські куратори доручили створити незаконні збройні формування до 10 жовтня чисельністю понад 3000 осіб. Вони, начебто, навіть уже встигли назвати його «Вітязь».

Колаборанти намагаються організувати якісь показові заходи на підтримку псевдореферендуму з використанням прапора країни-агресора. Інтернетом вже навіть гуляє відео, в якому деякі так звані члени виборчих комісій самі ставлять підписи в якихось списках і заповнюють бюлетені.

— А що знамениті мелітопольські партизани?

- Сьогодні вночі у Мелітополі підірвали квартиру з родиною колаборантів — Сергія Дерябіна та Оксани Дерябіної (співробітники залізничної станції «Мелітополь»), які були членами так званої виборчої комісії на одній із дільниць. Рано чи пізно всіх зрадників наздоганяє відплата. Ось, у селі Приазовське теж пройшла цікава акція зі знищення штабу колаборантів.

Варто додати, що за участь в організації незаконних референдумів за українським законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що окупанти збираються залучити до участі в незаконному референдумі навіть дітей віком від 13 років.

«ФАКТИ» також наводили розповідь Віталія Горбенка про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі напередодні псевдореферендуму

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