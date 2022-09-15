Кадиров, фінансисти, неонацисти: США суттєво розширили санкційний список росіян

У четвер, 15 вересня, США значно розширили санкційний список російських громадян у зв'язку з війною проти України. До нього внесено додатково 44 фізичні та 32 юридичні особи, які на думку Міністерства фінансів США, сприяли уряду росії як до, так і під час вторгнення в Україну.

Втретє опинився під санкціями голова Чечні Рамзан Кадиров. Він потрапив уперше до «чорного» списку ще у 2017 році. Наразі його внесли через ту роль, яку він грає у мобілізації чеченців на війну в Україні. Кадиров запрошує до Чечні для підготовки до бойових дій в Україні також мешканців інших регіонів Росії та іноземців.

У середу, 14 вересня, він опублікував вимогу до російських губернаторів відправити на війну не менше тисячі добровольців, назвавши це самомобілізацією.

«Кадиров, який публічно називав себе піхотинцем путіна, був підвищений до звання генерал-лейтенанта за свою роль у вторгненні росії в Україну. Контрольовані Кадировим чеченські підрозділи діяли в Бучі» , — наголошує Мінфін США.

Глава Чечні накопичив величезне богатство завдяки близьким відносинам з володимиром путіним. Він має приватний зоопарк, великий будинок в ОАЕ, цілий парк дорогих автомобілів.

Крім самого Кадирова в оновленому списку фігурують три його дружини та три дорослі доньки.

Є тепер у списку і двоюрідний брат голови Чечні Турпал-Алі Ібрагімов. Він обіймає високу посаду в адміністрації Кадирова.

Опинився під санкціями і модний будинок Firdaws, яким керує Айшат Кадирова .

Ще одна помітна особистість у «чорному» списку — дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Вона «працювала безпосередньо під керівництвом путіна та координувала зусилля росії щодо депортації тисяч українських дітей».

Завдяки зусиллям Львової-Бєлової відбувалося насильницьке усиновлення українських дітей російськими сім'ями, а також здійснювалося «патріотичне виховання» українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Крім того, було внесено поправки до законодавства, які спрямовані на прискорення надання російського громадянства українським дітям.

У списку санкцій США тепер фігурують кілька фінансистів, зокрема помічник президента Росії Максим Орєшкін, колишній міністр економічного розвитку, а також гендиректор Національної системи платіжних карток (НСПК) Володимир Комлєв, голова правління Національного розрахункового депозитарію (НРД) Віктор Жидков та Едді Астанін, колишній голова правління Національного клірингового центру, а також генеральний директор Агентства зі страхування вкладів Андрій Мельников.

Пан Мельников керує організацією, яку путін використовує для ліквідації фінансових установ та отримання доступу до закордонних активів. Раніше він обіймав посаду міністра економічного розвитку анексованого Криму.

Астанін, Жидков та Комлєв потрапили під санкції за діяльність у сфері фінансових послуг. Вони займаються тим, що шукають можливості обійти міжнародні фінансові санкції, які запроваджено проти Росії.

У оновлений список увійшло неонацистське воєнізоване угруповання «Русич». Воно брало участь у бойових діях в Україні, зокрема під Харковом. «Русич», мабуть пов'язан з «ЧВК Вагнера».

Під американськими санкціями опинилися тепер і Євген Балицький із Володимиром Роговим, які входять до окупаційної військово-цивільної адміністрації у Запорізькій області України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євросоюз припинив дію угоди з росією про спрощений режим отримання шенгенських віз.

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