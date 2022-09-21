Звичайний тероризм: окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і ведуть вогонь по греблі водосховища на Харківщині

Російські загарбники 21 вересня о 01:13 знову обстріляли Запорізьку АЕС. Було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку № 6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Про це йдеться у повідомленні Енергоатому в Telegram.

«Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку № 6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування», — повідомили в компанії.

Там додали, що «рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України».

«Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ. Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних об"єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!» — йдеться в повідомленні Енергоатому.

Також окупанти протягом останніх діб завдали й продовжують завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища на Харківщині. Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

«Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією», — повідомив він у Telegram.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетний обстріл Холодногірського району міста. «Прильоти» були по багатоповерховим житловим будинкам. Рятувальники врятували 10 осіб, які були заблоковані в одному в постраждалих будинків.

За іншою адресою є один поранений. В обох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітини. На даний момент відомо про чотири «прильоти» вночі. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один — на інфраструктурний об'єкт — там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала всього за 300 метрів від ядерних реакторів. А тиждень тому окупанти оостріляли дамбу в Кривому Розі.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram