Джошуа відповів на ультиматум Ф'юрі та прямо на вулиці роздав пачку грошей (відео)

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), який програв у реванші Олександру Усику, відповів на ультиматум володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), запевнивши співвітчизника-британця, що не збирається відмовлятися від запропонованого бою. Мовляв, Циганський королю, ти можеш спокійно готуватися до поєдинку на стадіоні «Прінсіпаліті» у Кардиффі (Уельс) 3 грудня.

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«Я вже багато років підписуюсь під контрактами, — заявив Ентоні Джошуа. — Зволікання не залежить від мене, а від команди юристів. Саме тому їх і наймають. Якщо ти знаєш історію боксу, то в курсі, що з юридичного боку все має бути ідеальним. Для цього і існує добрий менеджмент і хороші юристи. Звісно, я підпишу контракт. Він зараз просто на опрацюванні у юристів».

Нагадаємо, що раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що якщо Ей Джей до 26 вересня не підпише контракт на бій, то він відкличе свою пропозицію і шукатиме нового суперника.

За повідомленнями британських ЗМІ, одним із останніх каменів спотикання, які можуть зірвати бій, може стати телевізійне питання. Справа в тому, що Ф'юрі транслює свої поєдинки на BT Sport і ESPN в Америці, а ось Джошуа нещодавно підписав ексклюзивний контракт з DAZN. При цьому Циганський король вважає, що його опонент після двох поразок поспіль не може висувати вимоги.

Як відомо, Ф'юрі та Джошуа вже погодили умови бою. Тайсон у разі успіху отримає 60 відсотків гонорару, Ентоні — 40. Якщо ж переможе Джошуа, то призовий фонд буде розподілено порівну.

Поки ж Ентоні Джошуа повернувся до рідного району на півночі Лондона і прямо на вулиці роздав пачку 20-фунтових купюр юним фанатам, які його вітали. А члени його команди дарували шанувальникам боксера електричні скутери.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик знайшов собі зіркового суперника.

Фотоколаж The Sun

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