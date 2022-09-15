Поки Ф'юрі зайнятий: Усик знайшов собі зіркового суперника

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, WBO, IBO, а також журналу The Ring Олександр Усик, який після другої перемоги над Джошуа очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії, дізнався суперника, з ким наступним зустрінеться в рингу.

Після того, як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовилися про спільний бій у грудні цього року, об'єднавчий поєдинок між українцем та Циганським королем став неможливим найближчим часом. І тепер Усик «приглядає» собі нову «жертву» в суперважкому дивізіоні.

«Ми не збираємося ганятися за Ф'юрі, — наводить слова менеджера нашого співвітчизника Егіса Клімаса сайт vringe.com. — Усик повернеться у ринг на початку 2023 року проти переможця бою між Деонтеєм Уайлдером та Робертом Хеленіусом. Усик хотів би побитися з Уайлдером, але битиметься з тим, хто переможе в цьому протистоянні.

Це у нас три титули, а не у Ф'юрі. Ми не будемо за ним ганятися. Ця вся ситуація його провина, а не наша. Це не Усик її створив. Олександр готовий битися з Ф'юрі. Причому на його території. Він готовий із ким завгодно битися на виїзді".

При цьому представник Усика зазначив, що українець буде особисто присутній на бою між Уайлдером та Хеленіусом 15 жовтня у Брукліні (США), після чого в Лос-Анджелесі відкриє благодійний фонд Oleksandr Usyk Foundation.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі ефектно «вирубив» зірку рестлінгу.

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