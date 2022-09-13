Ф'юрі та Джошуа погодили дату та місце бою

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), який образливо відреагував на виклик Олександра Усика, і його співвітчизник Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки) погодили дату проведення бою. Команда Ей Джея ухвалила всі умови, висунуті Циганським королем, і поєдинок відбудеться 3 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що минулого тижня Ф'юрі кинув виклик Джошуа, надавши на вибір дві дати для поєдинку — 26 листопада на стадіоні «Уемблі» в Лондоні (Англія) або 3 грудня на арені «Кардіфф Сіті» в Уельсі. Ентоні дав добро на двобій, погодившись на другий варіант.

«Можемо підтвердити від імені Ентоні Джошуа, що ми прийняли всі умови, представлені минулої п'ятниці командою Ф`юрі для бою на 3 грудня. У зв'язку зі смертю королеви було вирішено припинити будь-яке спілкування. Ми чекаємо на відповідь», — написано в соцмережах промоутерської компанії 258 MGT.

Через кілька секунд з облікового запису промоутера Ф'юрі Френка Уоррена в Twitter прийшла відповідь: «Контракт буде у вас дуже скоро».

При цьому Ф'юрі забере додому 60 відсотків від того, що, як очікується, стане найбільшим гонораром в історії британського боксу, тоді як Джошуа погодився на 40 відсотків призового фонду.

Нагадаємо, що Джошуа в останньому бою роздільним рішенням суддів програв українцю Олександру Усику. Ф'юрі після перемоги над співвітчизником Ділліаном Уайтом оголосив про завершення кар'єри, але пізніше вирішив не йти з великого боксу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі встав зі стільця і ефектно «вирубав» суперзірку рестлінгу.

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