Хасиди наймасовішою молитвою зустріли свято Рош ха-Шана в Умані (фото)

Увечері 25 вересня у тих, хто сповідуює юдаїзм, розпочалося одне з найважливіших свят — єврейський Новий рік або Рош ха-Шана, який відзначають три дні.



Рош ха-Шана пов'язаний зі створенням перших людей, смакуванням ними забороненого плода. Почалося все з того, що Адам саме цього дня порушив заборону свого Творця, за що його вигнали з Райського саду. Це був перший суд над людиною, і з того часу щороку у цей день Всевишній, розглядаючи думки та вчинки людей минулого року, визначає долю в році, що настає, не тільки кожної людини, а й цілих народів.



Головне в ці дні — згадати, що трапилося за минулий рік, свої провини та помилки та покаятися.

Зі свята розпочинаються 10 днів покаяння та молитов, які називаються «Дні трепету». Необхідно зачитати 10 юдейських текстів, в яких Бога згадують як царя. Потім йдуть ще 10 текстів, які згадують Бога як того, хто пам'ятає все, і 10 текстів, в яких згадується шофар — баранячий ріг, один з головних атрибутів свята. Шофар, у який сурмлять під час ранкової молитви, закликає вірян на Божий суд.

У свято заведено їсти яблука та мед, не можна їсти гірку та кислу їжу, щоб наступний рік не приніс прикрощі та біди. Не можна їсти горіхи, тому що числове значення слова «горіх» на івриті дорівнює числовому значенню слова «гріх».

В Умань уже прибули понад 23 тисячі паломників-хасидів, повідомили в Об'єднаній єврейській громаді.

У місті відбулася наймасовіша молитва Тіккун а-Клалі. Тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів з Тегіліму.

Тіккун а-Клалі («всеосяжне виправлення») — це масова молитва, під час якої зачитується добірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшивою (покаянням) за всі гріхи.







У зв'язку з паломництвом в Умані запроваджено додаткові обмеження. Зокрема, заборонено продавати алкоголь, піротехнічні вироби, а також пневматичну зброю та іграшки, що імітують зброю, під час комендантської години ходити вулицями міста чи їхати в автомобілі.

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