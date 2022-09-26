«Наші діти — не добриво!»: рахунок затриманих у протестуючій Махачкалі пішов на сотні

У різних регіонах росії продовжуються масові акції протесту проти так званої «часткової мобілізації». За п'ять днів було затримано понад 2000 людей, зокрема жінок.

У неділю, 25 вересня, найзапекліша акція відбулася у Дагестані.

Почалося все у селі Ендірей Хасав'юртівського району. Тут мешкають близько 8000 людей. Повістку отримали приблизно 100 чоловіків. Мешканці перекрили федеральну трасу Хасав'юрт — Махачкала. Поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників. За даними районної влади, до мешканців приїхав військовий комісар. Офіційна версія така: «демонстранти подякували керівникам та розійшлися по місцях проживання».

Проте реальні події були зовсім іншими. Жінки Ендірея кричали військовому в обличчя: «Ви боїтеся за свої посади, а ми боїмося за наших синів!». Демонстрантів довелося розганяти силоміць.

Тим часом розпочалася масова акція у центрі Махачкали. Біля Театру ляльок зібралися переважно жінки. Кількість учасників точно назвати складно. Місцеві паблики стверджують, що записалося понад 30 тисяч людей. Прийшло значно менше, але це була наймасштабніша акція протесту в республіці за останні роки.

«Зібралися мами з дітьми, представники дорослого покоління, молодь», — повідомляє дагестанське видання «Черновик».

Люди скандували «Ні війні!», «Ні мобілізації!» і «Наші діти — не добриво!»

Жінки не боялися сперечатися з поліцейськими. «Це росія напала на Україну. Ми не сліпі!» — казали вони.

Жінки спочатку просили, щоби поліцейські не заважали їм протестувати. Коли силовики спробували затримати одну з учасниць акції, решта чинила опір. Одному з поліцейських довелося рятуватися втечею.

Після цього силовики почали діяти з показовою жорстокістю. Кілька чоловіків побили та відвезли до відділення. Одного з них поліцейський бив по обличчю, коли демонстранта під руки вели інші співробітники. Жінок теж били та грубо штовхали.

Демонстранти намагалися відбити своїх й навіть нападали на автозаки. Поліцейських почали бити. Надвечір силовикам довелося стягувати підкріплення. Прибула росгвардія.

Правоохоронці використали електрошокери та перцеві балончики, «крутили людей та з особливою жорстокістю відштовхували жінок», повідомляє «ОВД-Інфо». Але це не допомагало. Тоді поліцейські почали стріляти у повітря.

Хватали всіх навкруги. Серед затриманих опинилася мати новонародженого. Станом на ранок 26 вересня у Махачкалі затримали понад 100 людей.

Ситуація у регіоні розпечена до краю. Глава Дагестану Сергій Меліков спробував заспокоїти людей. Він визнав, що на початку мобілізації було допущено помилок й обіцяв розібратися у всіх випадках, коли призивали тих, кого не повинні були забирати. Йдеться про студентів, багатодітних батьків та інші категорії. Проте мешканці республіки вже не вірять владі.

В інших регіонах росії 25 вересня також протестували. У Якутську близько 400 людей, переважно жінки, водили навколо поліцейських традиційний якутський хоровод — осуохай. Вони скандували: «Дайте нашим дітям жити!». Акція припинилася, коли розпочалися затримання.

У Нальчику (Кабардино-Балкарія) акція протесту відбулася на площі Згоди перед будинком уряду. У соцмережах швидко поширюється відео, на якому жінка похилого віку каже: «Не віддам свого чоловіка, не віддам, навіть якщо мене застрелять!».

Відновилися підпали військкоматів. В Усть-Ілімську Іркутської області чоловік відкрив вогонь у приміщенні військкомату. Поранено кількох людей, зокрема військового комісара, який перебуває у реанімації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав російських чоловіків не підкорятися злочинній мобілізації — тікати чи здаватися в український полон за першої ж нагоди. Інакше вони повернуться додому у чорних поліетиленових пакетах, бо українці не шкодуватимуть нікого, хто прийшов вбивати на нашу землю.

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