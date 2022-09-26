Краще до в'язниці, ніж до України: у росії призовник розстріляв військкома (відео)

Оголошена в росії «часткова мобілізація», коли в армію забирають усіх підряд, незважаючи на стан здоров'я, наявність військової спеціальності або сімейні обставини, змушує росіян йти на злочин.

Так, в Усть-Ілімську Іркутської області росії чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. У реанімації опинився начальник призовної комісії, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, в Усть-Ілімську молодий чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. Військовій комісар Олександр Єлісєєв перебуває у реанімації, у вкрай тяжкому стані.

Нападника затримано. За деякими даними, це 25-річний Руслан Зінін, безробітний, пише Тайга.



За словами його матері, Зінін дуже переживав через повістку, яка прийшла найкращому другові, який в армії не служив.

Вранці він сказав рідним, що пішов у військкомат добровольцем. Жінка не знає, звідки у сина зброя.

Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу стосовно затриманого.



Чоловіку, що стріляв, загрожує довічне позбавлення волі. У росгвардії показали його рушницю — законним власником цієї зброї він не є, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав російських чоловіків ухилятися від мобілізації. Якщо не вдасться виїхати з росії або сховатись, то здаватися у полон українським військовим, щоб не повернутися додому «вантажем 200».

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