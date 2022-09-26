Зеленський — дагестанцям: «Боріться. Тому що, якщо ви прийдете, ми вас живими вже не відпустимо»

У своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що всі українські державні структури повністю націлені на допомогу звільненим з полону воїнам. Допомога йде за всіма напрямками — від медичної та соціальної до відновлення документів та забезпечення житлом.



Зеленський зазначив, що є приємна новина — Мар'яна Мамонова, військова лікарка, захисниця «Азовсталі», яку звільнили з російського полону, народила доньку. Він привітав Мар'яну й побажав їй та доньці миру, здоров'я та всього найкращого.

Президент також уточнив, що наші командири з «Азовсталі», які перебувають у Туреччині, живуть у комфортних умовах. Вони забезпечені всім, чого потребують. Скоро військові зможуть зустрітися з рідними та близькими.

Глава держави також наголосив, що продовжується робота й з подальших обмінів.

«Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж таки пам'ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей і це безпосередньо пов'язане із ситуацією на передовій. Наші активні дії — це, зокрема, збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Чим більше російських солдатів буде затримано українськими силами, тим швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону», — уточнив глава держави.

Президент вкотре наголосив, що росія використовує оголошену «часткову мобілізацію» для знищення представників корінних народів окупованого Криму, Кавказу, Сибіру та інших територій росії.

«Злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоб продовжити страждання людей в Україні та ще більше дестабілізувати світ, але й для того, щоб фізично знищити чоловіків — представників корінних народів, які живуть на територіях, контрольованих поки що тимчасово російською федерацією», — сказав президент.

Він уточнив, що в окупованому Криму більшість мобілізаційних повісток розписано там саме на киримли. Світ має відреагувати на геноцид росії щодо корінного народу півострова.

Те саме, за словами Зеленського, відбувається і на території самої росії. Але жителі росії вже почали розуміти, до чого веде злочинна політика путіна. Те, що відбувається в Дагестані, говорить про те, що люди не хочуть воювати.

Нагадаємо, у неділю в Дагестані протестувальники проти мобілізації перекрили трасу Хасавюрт — Махачкала біля села Ендірей. Поліція стріляла у повітря, намагаючись розігнати протестувальників. У столиці республіці Махачкалі на акції проти мобілізації відбулися сутички з поліцією, лунали постріли, протестувальники намагалися відбивати затриманих.

«Ми бачимо, що вони починають розуміти, що це питання про їхнє життя. Навіщо їхнім чоловікам, братам, синам гинути на цій війні? На війні, якої бажає одна людина. На війні проти нашого народу, нашій землі. Він не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей — усіх, кого можуть забрати під цю російську злочинну мобілізацію. Тому що якщо ви прийдете забирати життя наших дітей — я вам скажу як батько, — ми вас живими уже не відпустимо», — сказав Зеленський.

Президент закликав не підкорятися злочинній мобілізації — тікати чи здаватися в український полон за першої ж нагоди.

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