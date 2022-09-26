41.42 / 42.40 39.91 / 41.21
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ вдарили по центру управління та підготовки іранських дронів, — ЗМІ

12:46 26 вересня 2022
ЗСУ

Українські військові вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси. Про це повідомляє український військовий журналіст та блогер Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, в результаті атаки ЗСУ, було ліквідовано близько 20 іранських інструкторів та до 40 російських військових, які перебувають у селищі Чулаківка Скадовського району.

Читайте також: «Росіяни буквально „літали“ на військовій техніці Ірпенем й обстрілювали всіх, кого бачили»: військовий, захисник прав споживачів Максим Несміянов

«Окупанти спеціально обрали віддалене та важкодоступне місце для розміщення центру. Однак, попри це, українська розвідка виявила його», — зазначає Цаплієнко.

Також українські військові влучили у склад боєприпасів. Разом з центром згорів автобус та близько десяти кузовів «КУНГ».
І хоча іранські дрони-камікадзе завдають чимало неприємностей українським військовим на полі бою, проте наші хлопці знають, як їх долати.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 500 російських окупантів та кілька десятків одиниць військової техніки, у тому числі 4 гелікоптери та 4 безпілотники.

547

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вечеря для м'ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

Вечеря для м’ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

Максим Кривош

Суд виніс вирок «терористу» Максиму Кривошу, який захопив автобус у Луцьку 2020 року

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Пістолет

Кількість жертв бійні в іжевській школі зросла до 14 (фото 18+)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту