Українські військові вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси. Про це повідомляє український військовий журналіст та блогер Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, в результаті атаки ЗСУ, було ліквідовано близько 20 іранських інструкторів та до 40 російських військових, які перебувають у селищі Чулаківка Скадовського району.

«Окупанти спеціально обрали віддалене та важкодоступне місце для розміщення центру. Однак, попри це, українська розвідка виявила його», — зазначає Цаплієнко.

Також українські військові влучили у склад боєприпасів. Разом з центром згорів автобус та близько десяти кузовів «КУНГ».

І хоча іранські дрони-камікадзе завдають чимало неприємностей українським військовим на полі бою, проте наші хлопці знають, як їх долати.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 500 російських окупантів та кілька десятків одиниць військової техніки, у тому числі 4 гелікоптери та 4 безпілотники.

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