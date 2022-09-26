Ще мінус 500 за добу: кількість мертвих окупантів перевищила 57 тисяч, — Генштаб

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат в Україні. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 57200 військових, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати росіян:

- особового складу близько 57 200 (+500) осіб;

- танків — 2290 (+15) од.,

- бойових броньованих машин 4857 (+25) од,

- артилерійських систем — 1369 (+1) од.,

- РСЗВ — 330 (+2) од.,

- коштів ППО — 172 (+1) од.,

- літаків — 260 (+1) од,

- вертольотів — 224 (+4) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 970 (+4),

- крилатих ракет — 241 (+0),

- кораблів /катерів — 15 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн-3711 (+10) од.,

- спеціальної техніки — 131 (+1).

Президент України Володимир Зеленський закликав росіян боротися проти мобілізації, бо в Україні не шкодуватимуть ні тих, хто хотів воювати, ні тих, кого мобілізували насильно.

Нагадаємо, перші протести проти мобілізації відбулися вчора у Дагестані. А сьогодні в Усть-Ілімську Іркутської області росії чоловік влаштував стрілянину у військкоматі важко поранивши військкома.

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