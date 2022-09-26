Напад на школу в російському Іжевську: вбито семеро людей

На тлі «часткової мобілізації», у різних регіонах росії стали відбуватися злочини з застосуванням вогнепальної зброї.



Так, у російському Іжевську чоловік відкрив стрілянину у школі № 88. В результаті загинули 7 людей, з них четверо дорослих та троє дітей.



Серед дорослих двоє чоловіків та дві жінки. Усі загиблі учні — хлопчики. Вісім школярів отримали різні травми. Троє з них у тяжкому стані.



Чоловік, який відкрив стрілянину, був одягнений у чорний плащ. Його обличчя — закрите. Очевидці кажуть, що постріли його зброї не схожі на пістолетні, повідомляє Telegram-канал Mash.



За словами очевидців, після того, як у школі почули хлопки, почалася паніка. Вчителі одразу почали закривати кабінети, деякі люди евакуювалися через вікна. Діти рятувалися від куль, стрибаючи з верхніх поверхів.



Шкільні програмісти, яким вдалося втекти через дах басейну, кажуть, що почувши хлопки, думали, що школярі просто тягають спортивні мати, але потім настало усвідомлення.



Повідомляється, що шість семирічних хлопців, які постраждали, зараз у бригад швидкої допомоги. У двох з них тяжкі травми, у чотирьох — середні — вогнепальні поранення чи переломи після стрибків.

Злочинець якийсь час відстрілювався від поліції, а потім сам застрелився, повідомив голова Удмуртії Бречалов.



Нагадаємо, в Усть-Ілімську Іркутської області росії чоловік вчинив стрілянину у військкоматі У реанімації у тяжкому стані опинився військком.

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