Нова обраниця Дантеса розсекретила, з чого почалися їхні стосунки

Нова обраниця Володимира Дантеса Даша Кацуріна, чоловік якої тепер зустрічається з Надею Дорофєєвою, вперше розповіла про причину розлучення та про те, як будує нові стосунки.

За словами Даші, їхні стосунки з чоловіком, Михайлом Кацуріним, закінчилися, тому що вичерпали себе. Рестораторка вважає, що вони проводили занадто багато часу разом, чоловікові не вистачало особистого простору. Можливо тому, він і пішов до Наді.

«Не потрібно так багато працювати разом, треба давати простір одне одному. Ми зліпилися дуже з Мішею. А потім, коли він почав розліплюватися, тому що це не прикольно, я така: „А я не знаю, як без нього! Йди до мене!“. Це не прикольно. У нього зворотній такий імпульс: „Та ні, я хочу сам“. Зараз я аналізую всі свої вчинки в цих попередніх стосунках, я розумію, що, бл*ха, як він жив всі сім років. Я розумію, що я стерва ще та», — розказала Даша в інтерв'ю Василісі Фроловій.

За словами Кацуріної, Дантес дуже підтримував її після розлучення, вони багато жартували. Навіть тоді, коли з’явилися чутки про їхній роман, самі сміялися з цього. А потім дружба переросла в романтичні стосунки.

«Я не можу не сказати, що у нас там флірту не було, коли все це розпочалося. Ми щось могли одне одному закидати, тобто скидати одне одному коментарі, жартувати. Ми дуже довго товаришували, він близька мені людина. Він бачив мене і на похмілля, і не у дуже гарному настрої, гарною чи не гарною, зранку та ввечері. Він мене бачив будь-якою. Коли ці стосунки почалися, вони не почалися з нуля. Ці стосунки, вони побудовані на дружбі. Тому вони дуже міцні, щирі. Я знаю про нього дуже багато, його негативних рис, а він мої. І ми з цим погодилися, коли почалися стосунки», — зізналася Даша.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва підтвердила стосунки з Михайлом Кацуріним. А стосунки Дантеса й Даші називала хайпом.

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