«Це просто хайп»: Дорофєєва вперше висловилась про роман колишнього Дантеса із Кацуріною

Влітку українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що між нею та музикантом і ресторатором Михайлом Кацуріним роман. Натомість її колишньому чоловіку Володимиру Дантесу стали приписувати роман із ексдружиною Кацуріна — Дашею, в якої від шлюбу лишилось двоє малих дітей. Нещодавно пара підтвердила, що вони тепер більше, ніж друзі. Заяву першою зробила Даша, підписавши фото «Кохаю» і позначивши Володимира. Той відповів взаємністю.

Днями Дантес нещодавно вирушив у благодійний тур до Варшави, під час якого знову була піднята тема його особистого життя. зокрема на адресу колишньої Наді Дорофєєвої він висловив досить неоднозначний жарт, який фанати артиста встигли опублікувати у мережі Тік-ток.

«Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті поруч з дитиною свого найкращого друга, поки він займається сексом з моєю колишньою дружиною», — заявив Дантес зі сцени.

У свою чергу Надя не стала мовчати і на своїй сторінці в Instagram натякнула, що не вірить у справжні почуття між Дашею та Вовою.

«Hype — шум, ажіотаж, кричуща реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального на даний момент», — написала артистка в інста-сторіз, опублікувавши фото у білих шортах та з телефоном у руках.

Шанувальники відразу ж запідозрили, про що саме йде мова й підтримали співачку. Схоже, що пристрасті у відносинах цих чотирьох ще довго вируватимуть, і поки залишається таємницею, хто ж перший із них «сходив наліво».

Нагадаємо, в серпні Надя Дорофєєва з-за кордону повернулася до Києва, де згодом співачка порушила правила паркування і її авто відправили на штрафмайданчик

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