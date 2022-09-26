Зеленський разом з військовими вирішували, як боротися з іранськими дронами

У понеділок, 26 вересня, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача учасники обговорили питання щодо застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам, повідомили в Офісі президента. Йдеться про іранські дрони, які завдають чимало неприємностей як українським військовим, так і цивільним об'єктам.

В етері телемарафону керівник об'єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що ВСУ має приклади досить результативного збивання цих дронів. Вже зрозуміло, що їх можна збивати на певній висоті та стрілецькою зброєю.

За її словами, іранські дрони атакують об'єкт і самі розриваються від вибухівки, що несе. Гуменюк закликала всіх українців, які перебувають на територіях з бойовими діями, терміново йти в укриття у разі звуку, схожого на бензопилу чи моторолер.



«Всі зразки збитих БпЛА Shahed-136, які росіяни маркують як „Герань-2“, вивчають українські фахівці, щоб розробити максимально ефективну систему оборони», — зазначили у Держспецзв'язку.



За даними haggin. az, Україна отримує ізраїльські системи перехоплення іранських дронів. Зокрема, системи ППО української армії вже зуміли знищити кілька іранських БПЛА «Шахед-129».



Постачання здійснюватимуться через Польщу, щоб обійти заборону на продаж передових технологій.

Нагадаємо, сьогодні українські військові вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який знаходився у селищі Чулаківка на Херсонщині. Внаслідок атаки було ліквідовано близько 20 іранських інструкторів та до 40 російських військових.

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