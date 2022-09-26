Наближення іранських безпілотників чути за 7−10 кілометрів: три основні особливості цих дронів-камікадзе

Іранські безпілотники-камікадзе, які нещодавно з'явилися на озброєнні росії, і вже, на жаль, завдають ударів по українських об'єктах на передовій та в тилу, мають низку особливостей. Про це з фронту в етері 5-го каналу розповів командир окремої тактичної групи аеророзвідки Збройних сил України з позивним «Мадяр».

«Нам вдалося визначити принаймні три суттєві особливості іранських безпілотників — завдяки тому, що кілька десятків цих „птахів“ вже збиті», — каже «Мадяр».

За його словами, перша особливість — дуже сильний шум роботи двигуна.

«Ми жартуємо, що він „мотоциклетний“, як у „Яви“. Кажуть, що його можна почути за 20 кілометрів, але, за моїми особистими спостереженнями, — десь за 7−10 кілометрів. Друга особливість — відносно невелика висота польоту (як правило, літають на 500−700 метрах від землі), хоча заявляється (ймовірно, виробником), що ці безпілотники здатні підійматися на кілька кілометрів. Чому ж літають відносно низько? Можливо, причина у тому, що з авіаційного обладнання вони оснащені лише GPS-приймачами, тому мають перебувати у зоні зв'язку. Відео-фото камери, за моєю інформацією, на іранських безпілотниках немає», — розповів військовий.

На жаль, РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби) не здатні «глушити» цих «пташок» — тому що на них встановлено один європейський (не називатиму конкретну країну-виробника) додаток. Він не дає можливості РЕБам засікти безпілотники. Але пеленгувати їх можна. Завдяки цьому — визначати місцезнаходження та напрямок польоту, уточнив «Мадяр».

Третя особливість: росіяни направляють на завдання іранські безпілотники парами чи навіть групою.

«Швидкість польоту не дуже велика — до 200 кілометрів на годину. Завдяки значним розмірам цих пташок їх добре видно — принаймні на висотах до кілометра (це я говорю з власного досвіду). Підсумовуючи, можна сказати, що через гул моторів, низької висоти польоту та значних розмірів їм важко залишитися непоміченими», — вважає військовий.

На запитання журналіста: чи багато цих безпілотників з'явилося у розпорядженні росіян, «Мадяр» відповів, що чимало, бо вони концентровано з'явилися на лінії фронту, до того ж, росіяни направляють їх атакувати об'єкти в Одесі, Миколаєві.

Дослідження збитих іранських безпілотників (росіяни написали на їх бортах «Герань-2») показало, що вони мають чимало іноземних компонентів, хоча Іран перебуває під санкціями. До речі, російський безпілотник «Орлан» (він використовується для розвідки та коригування вогню артилерії), який кошмарить увесь фронт, має камери французького виробництва, а системи протидії РЕБам — ізраїльської розробки. Нові моделі «Орлана» взагалі дуже важко нейтралізувати.

росія випускає «Орлан» за ізраїльською ліцензією, купленою років 10 тому. За цей час в росії випущено близько 1000 цих безпілотників.

Але є й добрі новини: ЗСУ «локалізували» близько 20 іранських інструкторів, які були спрямовані на російський військовий корабель. Однак, мабуть, їм замість з Ірану відправлять інших.



Йдеться про центр управління та підготовки операторів іранських дронів на Херсонщині. Внаслідок цього було ліквідовано не лише близько 20 іранських інструкторів, а ще до 40 російських військових.



Сьогодні під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача президент разом з військовими вирішували, як можна ефективніше боротися з дронами-камікадзе.

378

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram