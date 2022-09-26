«Свято все одно відбулося»: у Британії покинута за кілька годин до весілля наречена не відмовилась від гулянь

В Україні під час війни одружуватися можна через Zoom, а іноді громадянство одного з майбутнього подружжя стає на заваді весіллю. А в Британії своя атмосфера.

Кейлі та її вже колишній почали зустрічатися в грудні 2018 року і заручилися, коли він зробив пропозицію в серпні 2020 року. У ніч перед весіллям Кейлі залишилася в апартаментах, святкуючи зі своїми подружками нареченої, в той час, як наречений і його друзі знаходились в автофургоні недалеко від місця проведення весілля. За словами Кейлі, вони з нареченим домовилися не розмовляти в ніч перед весіллям, тому дівчина не знала, що відбувається з його боку, повідомляє видання Еxpress.

«Ми прокинулися о чверть на шосту, коли приїхав візажист, поснідали разом, а потім почали збиратися. Один з друзів нареченого зв'язався з моєю найкращою подругою, щоб сказати, що наречений пішов. І свідки нашого весілля сховали мій телефон, щоб вони могли вирішити, як краще мені повідомити, і я не дізналася б про це від когось іншого. Вони хотіли переконатися, що він точно пішов, перш ніж панікувати. Я знайшла свій телефон і побачила, що у мене пропущений дзвінок від мами свого коханого. Я передзвонила їй, а вона, плачучи, сказала, що він поїхав кататися рано вранці та не повернувся. У той момент я не нервувала, я все ще зберігала надію, оскільки протягом наших стосунків він іноді виїжджав на прогулянку, щоб провітрити голову, коли він нервував. Кілька годин я говорила, що він буде, заспокоювала дівчат. Я щиро вірила, поклавши руку на серце, що він буде на церемонії. Я попросила дівчат, його сім'ю і дружок продовжувати готуватися, тому що я щиро вірила, що він буде там».

Лише за кілька хвилин до церемонії друзі та батько повідомили, що наречений зник і не виходить на зв'язок.

Кейлі пригадує: «У той момент мене не стало. Я ридала. Відеооператор жартома сказав: «А чому б вам не продовжити, дівчата? Ви витратили стільки грошей, ви їх не повернете, всі ваші гості тут, чому б вам просто не піти? Моя сестра переробляла мій макіяж, тому що на той момент він просто зійшов, і вона сказала: «Чому б тобі не зробити це, Кейлі?» Тоді я подумала: «Я зроблю це». Я витратила всі ці гроші, я з нетерпінням чекала на їжу, танці з моїм татом, проведення часу з моєю сім'єю, так чому б і ні?»

Свідки пари увійшли до зали для церемонії і розповіли гостям про те, що сталося, а потім попросили всіх вийти в сад, щоб зустрітися з Кейлі. Дівчина вийшла з-за рогу у своїй сукні, і всі просто дивилися на неї. Всі свідки нареченого залишилися, як і всі її друзі, сім'я та близькі. З їхньою підтримкою Кейлі внесла зміни, щоб перетворити зруйнований день на прекрасний. На фотокабінці спочатку було написано «Містер і місис», що мало б бути прізвищем пари, але швидко було замінено на табличку з написом «Вечірка Кейлі». Замість того, щоб йти по блискучому тунелю разом з нареченим, Кейлі пройшла туди сама і всю ніч розважалася зі своїми гостями, а потім залишок ночі провела у номері для наречених зі своєю подружкою нареченої та однією з найкращих подруг.

Зараз Кейлі пристосовується до нового самостійного життя без нареченого і не збирається їхати на медовий місяць до Туреччини. За її словами, вона забрала речі свого колишнього з дому і залишила їх у його сім'ї, не отримавши від нього жодного слова або пояснення.

Ну, і так буває: Бен Аффлек залишив Дженніфер Лопес наступного дня після весілля.

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