Бен Аффлек залишив Дженніфер Лопес наступного дня після весілля

Шанувальники Дженніфер Лопес перебувають у здивуванні й навіть шоковані — після другого весілля попдіви та Бена Аффлека не минуло й доби, а подружжя вже не разом! Як уже повідомляли «ФАКТИ», 20 серпня в маєтку Аффлека в штаті Джорджія відбулося пишне весілля Бена та Джей Ло. Було багато гостей.

Західні газети стверджують, що підготовка до урочистостей тривала чотири місяці. І обійшлося друге весілля зірковій парі щонайменше у 400 тисяч доларів. Перше весілля було скромним — Аффлек і Лопес розписалися у Лас-Вегасі у липні.

Якщо вірити пресі, такий план вони виношували з весни. І в цьому немає нічого дивного, адже Джей Ло любить виставляти своє особисте життя напоказ.

Однак ніхто не може зараз пояснити, що сталося в маєтку. У неділю, 21 серпня, тобто наступного дня після бурхливого святкування, гості роз'їхалися. І не лише вони. Бен і Дженніфер теж покинули будинок, причому нарізно. Про швидкий від'їзд говорить той факт, що, як розповідають місцеві жителі, біля будинку Аффлека валяються десятки стільців, столи та багато іншого. І це ніхто не поспішає прибирати.

Бен Аффлек біля приватного літака

Куди поїхала Лопес взагалі незрозуміло. До речі, своїх дітей, а також дітей Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер, швидше за все, Джей Ло забрала з собою. Принаймні Бен з'явився в аеропорту Саванни без них. Він приїхав туди разом зі своїм нерозлучним другом Меттом Деймоном та його родиною.

Метт Деймон

Метт був на весіллі шафером. Він прилетів до Саванни з дружиною Лусіаною та їх трьома дітьми приватним літаком.

Дружина Деймона Лусіана

Цим самим літаком сімейство Деймона, прихопивши з собою Аффлека, залишило Джорджію! Лопес в аеропорту ніхто не бачив!

Аффлек заходить до салону літака

Армія шанувальників зіркової пари сподівається, що всьому цьому незабаром знайдеться просте пояснення. Скажімо, Аффлеку потрібно було терміново повертатись до роботи над новим фільмом. Це буде біографічна драма про життя засновника компанії Nike Сонні Ваккарро. Бен і Метт працюють над картиною разом.

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