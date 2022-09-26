Бояться навіть мертвих: окупанти вдарили касетними боєприпасами по цвинтарю під Миколаєвом

За поточну добу противник завдав 2 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 7 обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

За інформацією Генштаба ЗСУ, від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка. Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

В оперативному командуванні «Південь» уточнили, що ворог наніс 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Очакова.

«Опівночі двома реактивними снарядами РСЗВ „Смерч“, спорядженими забороненими касетними боєприпасами, завдав удару по околиці Миколаєва, зокрема по цвинтарю, а на світанку, чотирма ракетами зенітно-ракетної системи С-300 вдарив по промисловій інфраструктурі та складу з гуманітарними вантажами. Двома зенітними керованими ракетами С-300 нанесено удар по базі відпочинку в Очакові. Людських втрат немає, масштаби руйнувань уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Один з дронів-камікадзе, які рашисти спрямували по Одещині ранком, був збитий над морем, два інших уразили об’єкт військової інфраструктури. Пожежу ліквідовано, постраждалих нема.

Протягом ночі кілька разів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог обстрілював Нікопольський район. По населених пунктах з мирними мешканцями ворог випустив близько 130 снарядів. Попередньо, постраждалих серед цивільного населення нема. Пошкоджено близько 50 житлових будинків, понад 20 господарчих споруд, автомобілі, сонячні батареї, газогін та лінії електропередач.

«Нашою авіацією завдано 3 авіаційних удари по засобах протиповітряної оборони ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань. Посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колону озброєння та військової техніки в Бериславському районі. Попередньо підтверджено, що рашистське військо зменшено на 17 особин, танк, міномет 120 калібру, 4 одиниці авто-бронетехніки з боєприпасами та радіолокаційну станцію. Решта втрат дорозвідується», — повідомили в ОК «Південь».

Зазначається, що корабельне угруповання ворога зміну складу, району плавання та задач не зазнало — загроза ракетних ударів 28-ма «Калібрами» залишається.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про удар ЗСУ по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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