На Близнюків чекає несподівана звістка, а Козерогам доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на 27 вересня 2022 року

Астрологи називають 27 вересня днем, коли особливо обережним слід бути в особистій сфері. Підвищується ймовірність сварок та навіть розривів стосунків. Час несприятливий для нових знайомств. А от для тих, хто давно хотів розлучитися, але ніяк не міг на це наважитися, сьогодні — саме той день, коли можна розставити крапки над «і». Також сьогодні можна починати впроваджувати у життя заплановане раніше. Щоправда, зірки не радять робити різкий ривок на старті — на нього може не вистачити сил, а от на перший крок — цілком.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 27 вересня пропонує slovofraza.com.

Овен

Сприятливий день для духовного зростання, здобуття внутрішньої незалежності та цілительства. Виключіть вживання алкогольних напоїв та їжу тваринного походження. Сьогодні слід виявляти великодушність та щедрість. Імовірні грошові надходження, виграш чи подарунок від близької людини.

Телець

Сприятлива емоційна обстановка у сім'ї створить стартовий майданчик для успішного ведення справ наступного тижня. Через постійне коливання між бажаним та можливим не виключено деяке перевищення витрат над доходами.

Близнюки

День відпочинку, набуття нових джерел енергії, роздумів, аналізу минулих вчинків, медитації. Сприятливий день для спільних заходів чи колективного відпочинку. Ймовірно, ви отримаєте несподівану звістку — будьте готові до серйозних проблем. Уникайте перевтоми, яка може вкрай несприятливо вплинути на здоров'я.

Рак

Сьогодні сприятливо проявляти активність та фантазію. Цей день дуже вдалий для наведення ладу в будинку, ремонту або благоустрою квартири. У відносинах із близькими — гармонія та довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято — і спогади про нього ще довго не покинуть вас.

Лев

День повний нових зустрічей, несподіваних знайомств, у зв'язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. Імовірні приємні новини, які зможуть порадувати, змінивши настрій чи самопочуття на краще.

Діва

Сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, колег, друзів чи родичів. Гарний період для подружніх стосунків, романтичних знайомств, цілительства. З'явиться можливість вияву здібностей, таланту, здійснення задуманого. Сни можуть бути пророчими. Вогонь, сірники — до клопоту чи нещастя.

Терези

Сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок, спілкування із близькими людьми. Усі прояви почуттів гармонізовані. Не варто займатися фізичною роботою, справами, що вимагають зосередження та ретельності у виконанні. А найприємніше проведення часу сьогодні — у колі близьких, причому не обов'язково родичів. Друзі принесуть вам успіх.

Скорпіон

День очищення та відмови від усього непотрібного. Гарний настрій захопить вас цілком. Приділіть велику увагу близьким людям, дітям. Любов і повага оточуючих вас людей додадуть вам бадьорості та оптимізму.

Стрілець

Сприятливий у фізичному плані день. Особливо це стосується чоловіків. Однак виключіть будь-яку агресивність та наполегливість. Нічого не плануйте, оскільки плани можуть не здійснитися. Намагайтеся задовольнятися тим, що буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого. У жінок може з'явитися почуття бадьорості та радості. Однак ймовірна недовірливість. Тому спробуйте не так болісно реагувати на зауваження близьких. Проявіть максимум уваги та любові до своїх близьких.

Козеріг

Планети попереджають жінок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Чоловікам доведеться вибирати між приємним та необхідним. Правильно зроблений вибір принесе зміни, які збільшать шанси успіху. Ймовірна незапланована подорож.

Водолій

Сьогодні домашні клопоти поглинуть вас повністю. Побутові проблеми вийдуть на чільне місце. Прорахуйте свої можливі витрати та реальні доходи: це допоможе вам ефективно виконати усі господарські плани. Досвід друзів та близьких надасть незамінну допомогу. День вдалий для придбань, розпочатий раніше клопіт щодо купівлі нерухомості завершаться вдало. Близькі люди нададуть вам підтримку та допомогу, і ви ще раз переконаєтесь у їхній відданості.

Риби

День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор та невимушеність у спілкуванні допоможуть встановити вдома обстановку довіри та повного порозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок та піших прогулянок.

Матеріал з гороскопом для всіх знаків зодіаку на тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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