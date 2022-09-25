Складний час для Близнюків та різкі зміни в житті Дів: гороскоп на 26 вересня — 2 жовтня 2022 року

Незважаючи на те, що наступний тиждень почнеться з небезпечного молодика, позитивна енергетика зірок і планет, що росте, допоможе подолати негаразди і зустріти жовтень з гарним настроєм.

А найпозитивніші, хоч і різкі зміни в житті чекають на тих, хто народився під знаком Діви, відзначають автори ресурсу slovafrazy .

Якщо вірити їхньому прогнозу, життя Дів надалі залежатиме від того, чи зможуть вони чітко спланувати свої справи та поставити перед собою нові цілі. Так, маючи перед очима детальне бачення свого майбутнього, Діви зможуть з набагато більшою ймовірністю реалізувати всі зухвалі плани, внісши в життя багато нового. Це їхній час та їхній вихід на сцену.

А от на Близнюків чекає складний початок тижня. Можливі дрібні зради з боку друзів та знайомих. Зберегти позитивний настрій буде можливим, якщо не робити того, до чого не лежить душа.

Овен

Для досягнення своїх найголовніших і найамбіційніших цілей цього тижня вам потрібно частіше прислухатися до інтуїції. Так можна набагато частіше приймати правильні рішення, а також рідше ловити зустрічний вітер на шляху до цілей. Це їхній тиждень та їхній час виходити на сцену. Головне — зробити правильний вибір на початку тижня.

Тілець

Вам вдасться обминути всі перешкоди, або зовсім прибрати зі шляху, нехай для цього і доведеться спробувати подивитися на своє життя з боку. Дуже важливо творити більше добра в ці сім днів — зіркам це сподобається. За добрі справи Тельці отримають набагато більше удачі та щастя, ніж зазвичай.

Рак

За цей тиждень можна спробувати навести лад у житті. Період може запам'ятатися Ракам на дуже довгий термін, оскільки їх життя докорінно зміниться, або ж зміниться ставлення до того, що відбувається. Корисною буде зміна обстановки, поїздки, придбання або отримання домашніх тварин.

Лев

Левам цього тижня, мабуть, захочеться зайнятися самоаналізом, пошуками істини. Щоб стати розумнішим і мудрішим, важливо переймати чужу мудрість, так можна зберегти багато часу та сил. Тиждень виявиться щедрим на події, які залишать після себе масу приємних вражень. Це можуть бути доленосні зустрічі, поява нових ідей, успіхи у роботі.

Терези

Для вас тиждень може виявитися складним, дуже важливо буде правильно спати — наприклад, лягати раніше і вибирати правильну позу для сну. Подібні прими та методи допоможуть пережити емоційну бурю перших днів тижня. У понеділок краще зайняти вичікувальну позицію, а ближче до середовища починати проявляти більше активності.

Скорпіон

Не виключено, що Скорпіони цього тижня зможуть позбутися чорної смуги. Потрібно лише менше уваги приділяти чуткам і пліткам. Також каменем спотикання у період з 26 вересня до 2 жовтня для Скорпіонів стане жадібність. Важливо позбутися цього почуття якнайшвидше.

Стрілець

Зірки допоможуть дійти внутрішньої гармонії. На роботі, у бізнесі, а також удома варто виконувати справи в режимі «повільно, але правильно». Поспіх не принесе жодних позитивних результатів. Вона лише посилить ситуацію. Також Стрільці зможуть вирватися в лідери у роботі та фінансовій сфері, а ось у коханні успіхи приходитимуть насилу. Прийде передбачати дії другої половинки і виявляти максимум креативності в моменти нових знайомств.

Козеріг

Козерогам на цьому тижні доведеться часто переживати стреси, нервувати. Тому бажано уникати спілкування із надмірно самовдоволеними людьми. Також важливо не виявляти зайву імпульсивність у спілкуванні з близькими. Сварки з родичами, дітьми та другою половинкою можуть неабияк зіпсувати настрій та вибити Козерогів з колії. Цей тиждень для з'ясування стосунків точно не підходить.

Водолій

Водолії, будучи одними з найенергійніших та найактивніших Знаків Зодіаку, цього тижня зможуть повністю розкрити свій потенціал. Це є актуальним для всіх сфер без винятку. На них чекає багато приємних моментів та важливих перемог на всіх фронтах. Помірний егоїзм буде корисним доповненням до цілеспрямованості та амбітності цих людей. Важливо думати більше про себе, ніж про інші, але в деяких ситуаціях все ж таки доведеться включити «режим турботливого Водолія». Можливі несподівані фінансові витрати, але вони виявляться вимушеними та досить приємними.

Риби

Рибам цього тижня можна будувати нові любовні та дружні стосунки. З рештою людей доведеться бути трішки обережнішими. Не варто розкривати своїх карток усім підряд. Риби можуть зіткнутися з потужною опозицією у роботі та бізнесі, але це не повинно зламати їх дух та силу волі. У конкуренції, як відомо, народжуються геніальні ідеї, і навіть виникає нова мотивація. Настає час звільнення від страхів, сумнівів та негативу.

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