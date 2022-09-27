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Україна

ЗСУ за добу «відмінусували» 16 танків супротивника та 550 окупантів, — Генштаб

9:30 27 вересня 2022
Знищена техніка зс рф

У Генштабі, де повідомляли про відбиття атак ворога в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка та Первомайське, зазначили, що протягом доби, яка минула, ЗСУ ліквідували ще близько 550 окупантів.

Згідно з повідомленням, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали 57 750 «двохсотими». Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

За добу уражено ще 16 танків, 24 одиниці броньованих машин, 9 артилерійських систем та 3 засоби ППО. Відлітався ще один літак рашистів.

ЗСУ збили ще 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 19 одиниць автомобільної техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

Напередодні у мережі повідомили, що ЗСУ ліквідували близько 20 іранських інструкторів та до 40 російських військових, які перебувають у селищі Чулаківка Скадовського району. Там готували операторів іранських дронів-камікадзе.

Фото Генштабу ЗСУ

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