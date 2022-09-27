Весна обов'язково настане: стала відома доля знаменитого харківського бабака-провісника Тимка, який опинився в окупації

Бабак-віщун Тимко, який разом з іншими тваринами на Харківщині опинився в окупації, вижив.

Як повідомляє «Суспільне», весь цей час у селі Нестерівка Великобурлуцької громади жили близько 30 бабаків, за якими наглядали працівники лабораторії «Східні степи» ХНУ ім. Каразіна.

Як повідомив завідувач лабораторією Володимир Грубник, завдяки Володимиру та Галині, які весь цей час залишалися з тваринами, бабаки живі і здорові. Під час окупації бабаки жили в клітках. Вони не голодували, бо торік восени їм закупили близько тонни корму.

«У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати», — каже Грубник.

Жодних передбачень Тимко ще не робив, але Володимир сподівається, що у лютому бабак зробить їх на біостанції, де й кожну зиму до повномасштабного російського вторгнення. Люди та тварини перебували в окупації півроку.

Нагадаємо, що навесні з-під Харкову евакуювали тварин, у тому числі й великих хижаків, які мешкали в екопарку Олександра Фельдмана. Ця територія перебувала у зоні постійних обстрілів рашистів.

Фото — скріншот

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