Американський журнал Time присвятив свій новий номер генералу Валерію Залужному. Видання взяло у головнокомандувача Збройних сил України інтерв'ю, а також коментарі у міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його радника Олексія Арестовича. Поділився своєю думкою про Залужного й американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Time впевнений у тому, що успіхи ЗСУ у війні, яку розв'язала росія, є багато в чому заслугою генерала Залужного. Міллі прямо заявив: «Залужний став тим військовим розумом, якого так потребувала Україна. Його лідерство дозволило ЗСУ швидко адаптуватися та виявляти ініціативу на полі бою у війні з росіянами» .

Був упевнений, що у нього репутація «невдахи з несправними джавелінами»

Валерій Залужний не виник із нізвідки. Він народився 1973 року в одному з радянських військових гарнізонів. У дитинстві мріяв стати коміком. Але натомість продовжив сімейну традицію — вступив до Одеського командного училища. Його диплом був присвячений структурі армії США. При цьому Залужний зізнається, що проштудіював усі роботи начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. «Я виріс на російській військовій доктрині і досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в росії», — сказав він Time.

Він пройшов шлях від командира взводу до командувача військ на Донбасі після анексії Криму у 2014 році. Однак пропозиція очолити ЗСУ влітку 2021 року стала для неї повною несподіванкою. Залужний відзначав день народження дружини, пив пиво, коли задзвонив його мобільник. Він був приголомшений! На той момент ні його звання, ні статус не відповідали посаді головнокомандувача. Мало того, він був упевнений, що має репутацію «невдахи з несправними джавелінами».

Річ в тому, що в 2020 році Залужний відповідав за проведення масштабних військових навчань, в ході яких мали випробувати отримані від США Javelin. Випробування провалилися. На навчаннях був присутній президент Володимир Зеленський.

Як з'ясувалося, невдача Залужного не змінила думки глави держави про генерала. Зеленський хотів змін у всіх сферах, включаючи армію.

Залужний в інтерв'ю зізнався, що президент не раз дивував його

Залужний зізнається, що президент ще неодноразово дивував його. Генерал знав, що Зеленський нічого не знає про армію. Він також знав, що президент скептично ставиться до попереджень західних союзників про небезпеку повномасштабної війни, яку має намір розв'язати росія. Тим не менш, Зеленський не став втручатися в стиль керівництва, який вибрав для себе Залужний. «Президенту не потрібно знати про армію та військову службу більше, ніж, скажімо, про медицину чи будівництво мостів», — каже генерал.

Головне, що Зеленський повністю довірив йому та іншим офіцерам командування ЗСУ.

До речі, зазначає Time, в українських ЗМІ та соцмережах активно розганяється теорія про нібито наявний конфлікт між Зеленським та Залужним. Олексій Арестович заявив виданню, що жодного конфлікту не існує. Він від початку і до кінця вигаданий представниками опозиції.

«Росіяни обрали сценарій, який найбільше мене влаштовував»

Змін в армії новому головнокомандувачу ЗСУ вдалося досягти не відразу. Залужний згадує, що під час першої наради він близько години змушений був кричати на підлеглих. Він намагався переконати їх у важливості військових навчань, у серйозному ставленні до них. Але його не чули. Всі ці офіцери були старшими і досвідченішими, ніж він. І тоді Залужний змінив тактику. Він не хотів прославитися як генерал, що не вміє тримати себе в руках. Новий головком сказав офіцерам, що якщо вони не змінять ставлення до підготовки військовослужбовців, то втратять не лише свої життя та життя солдатів, а втратять щось важливіше — країну.

Головне, чого досяг Залужний, це відмова від старої радянської системи командування, яка зберігається в російській армії. Він дозволив командирам на місцях бути гнучкими, швидко приймати самостійні рішення, а не чекати на схвалення зверху.

Залужний належав до керівників, які вважали повномасштабне вторгнення росії лише питанням часу. Очоливши ЗСУ, він дозволив командирам відкривати вогонь, не чекаючи наказу вищого командування. «Нам потрібно було збити їхнє бажання атакувати. Нам треба було показати зуби», — пояснив Залужний.

Головне, чого досяг Залужний, це відмова від старої радянської системи командування

А ще йому вдалося обдурити росіян. «Запах війни не можна переплутати — і він уже витав у повітрі… Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і постимо у Facebook», — розповів Залужний. Під цією завісою перед початком війни українська армія таємно передислокувала техніку, перегрупувала свої сили.

Вранці 24 лютого Залужний мав дві мети. По-перше, утримати Київ. По-друге, заманити російську армію вглиб країни, дати їй ув'язнути і скористуватися слабкістю її ліній постачання. На шостий день війни він зрозумів, що його стратегія працює, а російські командири просто загнали своїх солдатів на бійню. «Вони обрали сценарій, який найбільше мене влаштовував», — зізнається Залужний.

У серпні українське керівництво здивувало західних військових експертів. Вони не могли зрозуміти, з якою метою Київ широко оголошує план масштабного контрнаступу на півдні. У те, що ЗСУ спробують завдати удару саме там, повірили і в Москві. Росіяни почали перекидати частини, щоб зміцнити свої позиції на Херсонщині.

А удару було завдано в Харківській області. Це виявилося настільки несподіваним, що окупанти панічно тікали, кидаючи техніку та боєприпаси.

Успіх не закрутив голову Залужному. Він із самого початку готувався до довгої війни. «Знаючи те, що я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дозволить перевести подих і підготуватися до наступної війни», — сказав він.

У заголовку фото Валерія Залужного на обкладинці журналу TIME

Фото: facebook.com/vzaluznyj

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