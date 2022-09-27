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«Сказали, що ми не люди, а худоба»: пушиліну поскаржилися на зґвалтування кадировцями бойовиків «ДНР»

12:27 27 вересня 2022
Кадирівці

Кадирівці, які у складі російської армії здійснювали в Україні військові злочини, знущаються не лише з мирних мешканців, але й з бойовиків, мобілізованих на тимчасово окупованих територіях.

Такий висновок можна зробити з документу, що шириться мережею. Так, телеграм-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» виклав фото документу, який родичі бойовиків направили ватажку так званої «днр» денису пушиліну.

У колективному зверненні йдеться, що двоє «народних міліціонерів», які до мобілізації працювали в «адміністрації» Докучаєвська були згвалтовані кадирівцями на очах у товарищів по службі. Тим, хто намагався втрутитися, заявили, мовляв, пристрілять як собак, та казали, що вони на своїй землі й робитимуть все, що заманеться. А інші — ніхто та худоба.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що у Запорізькій області тіктокери кадирова та «бойові буряти» влаштували між собою стрілянину, з'ясовуючи, хто з них головний у Василівці.

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«Сказали, що ми не люди, а худоба»: пушиліну поскаржилися на зґвалтування кадировцями бойовиків «ДНР»

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