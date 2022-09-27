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Секретар радбезу рф патрушев не вважає путіна президентом та може вести свою гру: колишній друг путіна Пугачов

12:45 27 вересня 2022
патрушев

Секретар ради безпеки рф микола патрушев не вважає путіна президентом росії. Про це російський бізнесмен, колишній член ради федерації рф та колишній друг путіна Сергій Пугачов заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

На запитання журналіста, наскільки реальними є чутки про те, що патрушев «перебуває на зв'язку з американцями» і «здає Сполученим Штатам різну інформацію», Пугачов розповів, що цей високопосадовець багаторазово був в Америці.

«У нього завжди був контакт за лінією спецслужб. Звісно, патрушев вважає путіна зовсім нижчим за плінтус і ніяким не президентом. Я б так сказав: у патрушева може бути своя гра. Не те, що він здає інформацію якусь із-під столу путіна чи таємні документи копіює й віддає у ЦРУ. Звісно, ні. Він грає у свою гру», — додає Пугачов.

Нинішні події він пов'язав із тим, що «завжди була конкуренція». Натомість патрушев намагався здобути якнайбільшого впливу серед силовиків.

«Сьогодні, думаю, патрушев, враховуючи, що останні три роки путін перебуває в льоху і періодично тицяє в комп'ютер, вирізняється позиційно. Просто він наживо з людьми, завжди. І він може спілкуватися, він може створювати якісь коаліції. У цьому сенсі — так. Щодо „здає“ — не думаю. Бо патрушев — все ж радянський КДБшник. І на восьмому десятку здавати йому щось запізно», — пояснює Пугачов.

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Фото з Вікіпедії

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