Секретар радбезу рф патрушев не вважає путіна президентом та може вести свою гру: колишній друг путіна Пугачов

Секретар ради безпеки рф микола патрушев не вважає путіна президентом росії. Про це російський бізнесмен, колишній член ради федерації рф та колишній друг путіна Сергій Пугачов заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

На запитання журналіста, наскільки реальними є чутки про те, що патрушев «перебуває на зв'язку з американцями» і «здає Сполученим Штатам різну інформацію», Пугачов розповів, що цей високопосадовець багаторазово був в Америці.

«У нього завжди був контакт за лінією спецслужб. Звісно, патрушев вважає путіна зовсім нижчим за плінтус і ніяким не президентом. Я б так сказав: у патрушева може бути своя гра. Не те, що він здає інформацію якусь із-під столу путіна чи таємні документи копіює й віддає у ЦРУ. Звісно, ні. Він грає у свою гру», — додає Пугачов.

Нинішні події він пов'язав із тим, що «завжди була конкуренція». Натомість патрушев намагався здобути якнайбільшого впливу серед силовиків.

«Сьогодні, думаю, патрушев, враховуючи, що останні три роки путін перебуває в льоху і періодично тицяє в комп'ютер, вирізняється позиційно. Просто він наживо з людьми, завжди. І він може спілкуватися, він може створювати якісь коаліції. У цьому сенсі — так. Щодо „здає“ — не думаю. Бо патрушев — все ж радянський КДБшник. І на восьмому десятку здавати йому щось запізно», — пояснює Пугачов.

Фото з Вікіпедії

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