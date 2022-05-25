«Уживаємося на десяти квадратних метрах»: Слава Камінська розповіла про життя в Нідерландах

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка під час війни виїхала з дітьми до Нідерландів, розповіла, як їй живеться в Європі та чому поки що не поспішає повертатися до України.

Наразі артистка з мамою, сином Леоном та донькою Лаурою живе в селищі Нордвейк.

«Я вже селянка. Але, щиро кажучи, тут дуже гарні села! Їдеш вулицею і насолоджуєшся видами — все як із мультика. Якби тільки не було так холодно й люди не були такими нордичними — взагалі було б супер! Уявіть, минулого тижня я ходила в шубі», — розповіла Слава каналу «Україна».

Співачка каже, уживаються усі на десяти квадратних метрах. З ними ще й хворий собака, якого вони не змогли залишити у Києві.

«Мабуть, я настільки завинила в минулому житті, що сьогодні я з мамою, беззубою собакою, немає нянь і ми уживаємось на десяти квадратних метрах! Я не розумію, за що це мені. Я начебто завжди добре ставилася до людей, допомагала … що зі мною не так?» — емоційно висловилася зірка.

Таке життя змусило Камінську навчитися чогось нового. Так, наприклад, тепер артистка знає, як самостійно заправити машину, вручну пере речі, готує та робить усе, на що раніше не звернула б уваги.

«І діти, і я дуже хочемо повернутися додому. Лаура постійно питає, як там її іграшки, чи не поцупили їх, чи не підірвали? Діти, як діти. Я вже зараз поверталася б, мені все одно на тривоги, але як згадаю, як я вивозила дітей звідти та боюся, що вдруге це зробити просто не вдасться», — зізналася Камінська.

Співачка каже, що під час війни не може писати нові пісні й не знаходить сили, щоб виступати перед військовими. Через те, що розповідає правду про війну в Україні, її сторінку в Інстаграмі заблокували.

Раніше Слава стала на захист чоловіка, якого звинуватили в боягузтві та нібито втечі з країни.

Також на російських ресурсах Камінську записали до ескортниць. З цього артистка тільки посміялася.

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