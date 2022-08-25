Слава Камінська нарвалася на критику через відверте вітання з Днем Незалежності

Співачка Слава Камінська, яка через російське вторгнення в Україну виїхала з дітьми за кордон, нарвалася на критику в мережі через оригінальне привітання з Днем Незалежності. Епатажна артистка опублікувала в Інстаграм фото у жовто-блакитному бікіні та написала, що це фото зробила спеціально для ЗСУ та подякувала захисникам за те, що українці мають можливість жити у своїй незалежній країні.

«Саме це фото я робила, насамперед, для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно у нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та перемогу», — написала Слава.

Таке привітання викликало неоднозначну реакцію у мережі. Багато фоловерів визнали фото недоречним до Дня Незалежності й розкритикували Славу за «креативність».

«Фото не для ЗСУ, а для показухи», «Зовсім недоречно. На жаль, в Україні війна триває, і гинуть прості мирні люди!», «Прапор на ж*пі», «Як це все гидко!», — обурюються коментатори.

Нагадаємо, Слава Камінська із сином та донькою знайшла тимчасовий прихисток у Нідерландах, де винаймає невелику квартиру. Нещодавно артистка приїжджала до Києва.

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Фото instagram.com/slava_kaminska

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