«Переосмислили свої стосунки»: Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення

Популярна українська співачка Тоня Матвієнко, яка вперше повернулася в Україну після тривалої розлуки, прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном. За словами артистки, на початку року вони справді переживали кризу.

«Я зрозуміла, що більше так не можу. Написала Арсенові все, що мені не подобається. Він зрозумів, що я не жартую і почув мене. Ми переосмислили наші стосунки», — поділилася Тоня в коментарі ЖВЛ.

Війна розлучила подружжя. Мірзоян залишився в Україні, а Тоня із доньками поїхала за кордон. Вона зупинилася у Великій Британії. Там оформила молодшу доньку Ніну до першого класу.

За словами Тоні, до України вони приїхали на місяць, щоб побачитись із рідними. Каже, через війну їхня родина залишилася без доходів.

«У нас навіть не було грошей, щоби літати одне до одного. Арсен зібрав усе, щоб сплатити нам дорогу додому», — зізналася Тоня.

Вона має намір повернутися до Великобританії. Готова там працювати будь-ким, аби діти були в безпеці.

Свої почуття та емоції Тоня Матвієнко висловила у новій пісні «Жива вода».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Настя Каменських вперше за п'ять місяців війни повернулася до України.

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