Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опублікувала проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу». Цей документ викликав багато запитань серед фахівців, оскільки було неясно, чи йдеться в ньому про позбавлення облгазів функції розподіл газу.

У Регіональній газорозподільній компанії (РГК) «ФАКТАМ» повідомили, що зміни методології розрахунків не загрожують роботі газорозподільних компаній.

«Внесення змін до порядку розрахунків не несе жодних ризиків для нормального функціонування облгазів. Причиною внесення змін до Порядку розрахунків є введення на ринку газу нових гравців — Постачальника зі спеціальними обов'язками та Постачальника останньої надії. 19 серпня 2022 року набрав чинності Закон № 2479 (т. зв. Закон про мораторій). Ним було внесено зміни до статті 40 Закону „Про ринок природного газу“. У ній описано порядок розщеплення грошей із спеціального рахунку газорозподільної компанії», — повідомив начальник відділу медіа РГК Данило Нестеров.

За його словами, змінами до Закону передбачено, що частину коштів з рахунку Оператора ГРМ також можуть отримувати Постачальник із спеціальними обов'язками та Постачальник «останньої надії». До внесення цих змін кошти перенаправлялися лише на поточний рахунок оператора газорозподільної системи та рахунок оператора газотранспортної системи.

«Це є логічним рішенням законодавців. Тому що з листопада 2021 року ОГТСУ перестав надавати послуги з балансування Операторам ГРМ. На зміну йому прийшла ГПК „Нафтогаз України“, на яку уряд поклав виконання спеціальних зобов'язань. Тому внесення цієї компанії до порядку розрахунків є логічним кроком», — повідомив Нестеров.

Як писали «ФАКТИ», останнім часом українцям почали надходити неправильні платежі за газ. Зважаючи на все, це сталося після того, як «Нафтогаз» перейняв на себе більшу частину споживачів в Україні на ринку постачання газу населенню.

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