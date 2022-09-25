Позбавлять доступу до грошей споживачів або взагалі ліквідують: Кабмін вирішив покарати облгази за неправильні платіжки

Схоже, що на ринку газу для населення готується чергова «революція», за прикладом того, як у травні «Нафтогаз України» забрав під себе 98% ринку постачання блакитного палива населенню, повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, облгази планують позбавити доступу до грошей, які сплачують споживачі за розподіл газу, а можливо, взагалі усунути ці структури з ринку газу для населення. Це випливає із проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу», який оприлюднила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Проект оприлюднений на сайті НКРЕКУ для надання пропозицій та зауважень. Чи йдеться про позбавлення облгазів останньої функції — розподіл газу, який залишався у них після того, як «Нафтогаз» перейняв на себе 98% ринку продажу газу населенню, із постанови незрозуміло.

Яким чином облгази провадитимуть діяльність, якщо кошти за це отримуватиме «Нафтогаз», із проекту теж незрозуміло.

Як писали «ФАКТИ», останнім часом українцям почали надходити неправильні платежі за газ. Зважаючи на все, це сталося після того, як «Нафтогаз» перейняв на себе більшу частину споживачів в Україні на ринку постачання газу населенню.

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