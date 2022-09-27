Олександр Свіщов про змагання Кубка України з водного поло: «Наш спорт живий»

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов не випадкова людина у цьому виді спорту. Ще десять років тому він доєднався до ватерпольної спільноти у Львові й відтоді без цієї людини важко уявити водне поло у місті. А згодом він почав плідно працювати над розвитком та популяризацією улюбленого виду спорту на всеукраїнському рівні, спершу як віцепрезидент ФВПУ, а згодом — і як її очільник.

Нещодавно відбувся Кубок України з водного поло серед чоловічих та жіночих команд, які вдалося зібрати попри повномасштабну війну в країні. Як це було, розповів Олександр Свіщов.

«Знаєте, ми вірили, що зможемо провести Кубок України з водного поло. Звісно, я переживав, адже в Україні триває повномасштабна війна і чи зможуть усі команди приїхати на турнір, особливо зі сходу країни та Києва. Але вдалось зробити, як здавалось, неможливе, ми зібрали чоловічі та жіночі команди. Дві команди з Донеччини були присутні у Львові. Глобально, турнір було складно провести, багато чоловіків-ватерполістів захищають країну на фронті, бережуть нас від ворога і несуть службу в ЗСУ. Тут їм моя особлива подяка та підтримка, завдяки їм ми й зуміли зіграти матчі Кубка України.

Щодо дівчат, багато хто з них перебуває і досі за кордоном, там навіть наша жіноча команда виступає у першій лізі Німеччини з водного поло. Не змогли приїхати дівчата з Харкова та Дніпра. Ми продемонстрували, що водне поло ЖИВЕ, попри усі труднощі, які є у нашій країні. Життя триває і спорт повинен дарувати ось ці емоції людям", — розповів президент Федерації водного поло.

Він додав, що матчі Кубка України серед чоловіків відвідав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Якщо я не помиляюсь, ми перші в країні, хто зумів провести Кубок України серед командних видів спорту. Хочу подякувати міністерству молоді та спорту, вони підтримали наше бажання провести Кубок України з водного поло. Щобільше, Кубок України був цінним з огляду, що вся ватерпольна родина змогла побачитись. Ми поговорили про проблеми, які наболіли тренерам, почули думки функціонерів та зараз ведемо активну роботу», — сказав Свіщов.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоби діти зі сходу України мали можливість тренуватись та грати у водне поло.

«Це завдання номер один для керівництва ФВПУ. В цьому напрямку зараз ми працюємо. Спасибі міністру Вадиму Гутцайту та Львівській міській та обласній владі. Вони демонструють підтримку і зацікавленість до водного поло. Це відчувають і тренери та гравці, які брали участь в турнірі», — підсумував він.

Також президент Федерації водного поло подякував захисникам нашої держави.

«Саме завдяки ЗСУ ми можемо насолоджуватися спортом і бачити змагання з водного поло. Слава нашим захисникам і сил та терпіння, аби вигнати окупанта з нашої землі. Головна перемога буде за ЗСУ, я впевнений», — підкреслив Свіщов.

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