Три витоки одночасно: пошкодження газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» можуть бути російською диверсією

У вівторок, 27 вересня, німецький оператор «Північного потоку» компанія Nord Stream повідомила про одночасне пошкодження одразу трьох ниток газопроводу. «Руйнування сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи „Північний потік“. Вони мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо», — йдеться у заяві компанії.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», вночі 26 вересня у трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» впало до нуля.

Нестандартна ситуація змусила владу Німеччини та Данії розпочати офіційне розслідування. У ньому задіяні військові спеціалісти.

Деякі дані вказують на можливість диверсії. Якщо йдеться справді про навмисне ушкодження, то, враховуючи технічні складнощі, відповідальність за цей саботаж може нести лише держава, тобто росія.

Один витік був виявлений на нитці газопроводу «Північний потік-2». Ще дві на обох нитках «Північного потоку». Усі три відбулися у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає, що це є чергова провокація Москви.

«Ми перебуваємо у ситуації з високою міжнародною напруженістю. На жаль, наш східний сусід постійно веде агресивну політику. Якщо він здатний на агресивну військову політику в Україні, то, очевидно, не можна виключати жодної провокації, у тому числі й на ділянках, що знаходяться у Західній Європі», — заявив Пшидач.

Відреагували на ситуацію і у Кремлі. Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що росія глибоко стурбована. «Справді, значно впав тиск, і це справді безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами», — сказав Пєсков журналістам.

Данські військові повідомляють, що витік газу значний. Ширина кола складає вже кілька сотень метрів.

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