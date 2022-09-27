ЗСУ «приземлили» рашистський літак і зайняли ключовий населений пункт

За добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва „Shahed-136“», — повідомили у Генштабі.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

«Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ, тим часом, повідомило про збиття штурмовика Су-25.

«27 вересня на Миколаївщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування „Південь“ збито ворожий штурмовик Су-25. Крім того, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо — ударні (інформація уточнюється)», — повідомили в командуванні.

А голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив звільнення від російських окупантів населеного пункту Куп'янськ-Вузловий.

«Для них (окупантів — Авт.) було кілька принципових і важливих напрямків — Ізюм, ізюмська висота так звана. Це шлях, через який вони направляли свою техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий — це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане і ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його», — сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як писали «ФАКТИ», ППО знищила всі безпілотники, якими ворог намагався атакувати Миколаїв вранці 27 вересня.

Фото: Facebook Генштаба ЗСУ

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram