ППО знищила всі безпілотники, якими ворог намагався атакувати Миколаїв вранці 27 вересня, — Командування Повітряними силами
Ворог почав активно використовувати в Україні іранські дрони-камікадзе. Зокрема, напередодні було завдано удару по Одещині.
А близько 8 ранку у вівторок, 27 вересня, як повідомляють у Командуванні Повітряними силами ЗСУ, підрозділи ППО ВМС знищили всі три ударних БПЛА «Shahed-136» ворога, які росіяни спрямували на Миколаївщину.
«Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе», — йдеться у повідомленні.
Тим часом мер Миколаїва Олександр Сєнкевич розповів, що вночі місто двічі зазнавало потужних обстрілів. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, магазини, мережі водопроводу.
Військові розповідають, що іранські дрони-камікадзе можна почути за 7−10 кілометрів — їхні двигуни працюють дуже гучно. Другою особливістю баражуючих боєприпасів є відносно невелика висота польоту. На жаль, засоби радіоелектронної боротьби не здатні «глушити» цих «пташок». Зазвичай росіяни запускають їх парами чи навіть групами.
Плани щодо боротьби з іранськими баражуючими боєприпасами обговорювалися, зокрема, й під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
А днями ЗСУ вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси.192
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram