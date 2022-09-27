Ворог почав активно використовувати в Україні іранські дрони-камікадзе. Зокрема, напередодні було завдано удару по Одещині.

А близько 8 ранку у вівторок, 27 вересня, як повідомляють у Командуванні Повітряними силами ЗСУ, підрозділи ППО ВМС знищили всі три ударних БПЛА «Shahed-136» ворога, які росіяни спрямували на Миколаївщину.



«Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе», — йдеться у повідомленні.

Тим часом мер Миколаїва Олександр Сєнкевич розповів, що вночі місто двічі зазнавало потужних обстрілів. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, магазини, мережі водопроводу.

Військові розповідають, що іранські дрони-камікадзе можна почути за 7−10 кілометрів — їхні двигуни працюють дуже гучно. Другою особливістю баражуючих боєприпасів є відносно невелика висота польоту. На жаль, засоби радіоелектронної боротьби не здатні «глушити» цих «пташок». Зазвичай росіяни запускають їх парами чи навіть групами.

Плани щодо боротьби з іранськими баражуючими боєприпасами обговорювалися, зокрема, й під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

А днями ЗСУ вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси.

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