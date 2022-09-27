Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, говорячи про російську мобілізацію, зазначив, що попри очевидну безглуздість війни для рф та втрату окупантами ініціативи, командування все одно жене людей на загибель.

«Особливо гостра ситуація — на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас — все ще ціль номер один. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли ми бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація — це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає», — сказав він.

На переконання очільника держави, росіяни відчули, що програють, але намагаються відтермінувати цей момент, забезпечуючи хоч якусь активність на фронті та виставляючи замість загиблих хоч когось зі зброєю в руках.

«На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого — права на життя», — підкреслив він.

Володимир Зеленський повідомив про важливий політико-дипломатичний захід, який провели в Офісі президента за участі послів тридцяти держав. На ньому презентували проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за її злочини в Україні.

«Складність притягнення росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюся, що трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що в Офісі президента заявили, що не мають планів оголошувати в Україні додаткову мобілізацію після того, як в росії вирішили поповнити лави своєї армії.

Фото Офісу президента України



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