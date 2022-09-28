У частини пенсіонерів можуть відібрати пенсію: як цього уникнути

Умови, за яких пенсіонерів можуть позбавити виплат, регламентовані статтею 49 чинного Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Експерти видання Пенсійний кур'єр перерахували їхній список.

На першому місці в списку опинилося подання неправдивих документів (довідок), особливо тих, що підтверджують страховий стаж або період інвалідності. При виявленні такої обставини пенсію можуть не лише припинити виплачувати, а й пенсіонерові ще й доведеться заплатити штраф.

Припинити виплату пенсії можуть і у разі, якщо пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання та не повідомив про це відповідні органи.

Також до причин скасування пенсійних виплат включено неотримання пенсії протягом 6 місяців. У цьому випадку йдеться про осіб, які отримують гроші через листоношу або у відділеннях пошти.

Однак у зв'язку з військовим станом до нормативних актів було внесено корективи і тепер можна виїжджати за кордон і при цьому продовжувати отримати там пенсію, якщо це передбачено міжнародним договором. Також після повернення з-за кордону можна забрати накопичене, написавши заяву у відділенні Пенсійного фонду.

Те саме стосується і норми про неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців. Ця норма зазнала змін у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України. Так, особи на звільнених територіях мають право отримати всі належні їм пенсійні виплати одночасно, як відбувається зараз у Харківській області.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про нюанси чергового етапу підвищення пенсій українцям у жовтні 2022 року.

503

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram