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Без цього пенсії не буде: у ПФУ визначились з вимогами до банківських рахунків для зарахування пенсій

10:03 14 вересня 2022
банкомат

Після звільнення нашими військовими частини територій від російських окупантів держава відновила там виплату пенсій. Спочатку доставка соцвиплат здійснюється пересувними відділеннями «Укрпошти».

У Пенсійному фонді неодноразово наголошували, що отримувачі пенсій можуть перейти на отримання виплати через банк. Але для цього у фінустанові потрібно відкритий рахунок, який, своєю чергою, має відповідати декільком вимогам.

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадали, як це зробити, посилаючись на відповідну інструкцію Нацбанку.

Рахунок має бути відкритий саме для зарахування пенсійних виплат. Під час подання заяви на нарахування пенсії потрібно вказувати номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 літер та цифр, а дізнатися його можна у мобільному додатку банку або у відділеннях фінустанов.

Крім того, рахунок має бути активним.

Нагадаємо, пенсію, що виплачується через банк, пенсіонер отримує втричі швидше. Щоб перевести виплати до банку, потрібно лише подати заяву. Зробити це можна особисто, прийшовши до відділення Пенсійного фонду України або в електронній формі через вебпортал електронних послуг.

У другому випадку процедура подання заяви не складає значних труднощів, але тільки якщо у пенсіонера є КЕП (кваліфікований електронний підпис).

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